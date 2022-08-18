HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

18.08.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brann: 1 - ALG Spor: 0 - ALG Spor turnuvaya veda etti

Stat: TSC Arena

Hakemler: Caroline Lanssens (Belçika), Irmgadr Van Meirvenne (Belçika), Diana Vanaga (Letonya)

Brann: Mikalsen, Kvamme, Hansen, Engesvik (Dk. 66 Svava), Bergsvand, Asland (Dk 78. Naalsund), Martine, Gaupset, Lie (Dk. 46 Nygard), Lund, Brochmann (Dk. 90 Stenevik)

ALG Spor: Petroviç, Ece Tekmen, Beyza Kocatürk (Dk. 61 Ogbonna), Kezban Tağ, Kipoyi, Gülbin Hız, Arzu Karabulut (Dk. 46 Mino), Eda Karataş, Kasaj (Dk. 70 Demet Kılınç), Rose (Dk. 80 Zehra Borazancı), Houij

Gol: Dk. 5 Brochmann (Brann)

Sarı kartlar: Dk. 53 Eda Karataş, Dk. 75 Kezban Tağ, Kipoyi, Dk. 90+4 Houij, 90+7 Ogbonna (ALG Spor),

SUBOTİCA (AA) - UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımına 1-0 yenilerek organizasyona veda etti.

5. dakikada Brann takımı golü buldu. Sol kanattan Martine'nin yaptığı ortaya düzgün kafa vuruşuyla yükselen Brochmann, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi. 1-0

38. dakikada Bergsvand'ın ara pasında topla buluşan Brochmann, beklemeden vurdu ancak top direkten auta çıktı.

57. dakikada Kezban Tağ'ın defanstan şişirdiği topu kontrol eden Houij'in vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

Kalan dakikalarında gol sesi çıkmayan karşılaşma, Brann'ın 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

ALG Spor, bu skorla turnuvaya veda etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladıALG Spor, Brann maçının hazırlıklarını tamamladı
Baba ile polis memuru oğlu arasında 'masaj salonu' tartışması! Kurşun yağdırdıBaba ile polis memuru oğlu arasında 'masaj salonu' tartışması! Kurşun yağdırdı
Türkiye'den bidon bidon yağ taşıdılarTürkiye'den bidon bidon yağ taşıdılar
Anahtar Kelimeler:
Brann futbol

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...

Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...

Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve

Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve

Araç içinden gelen sese koştular! Kahreden manzara, korkunç son

Araç içinden gelen sese koştular! Kahreden manzara, korkunç son

Mahmutyazıcıoğlu davasında dikkat çeken Alaattin Çakıcı detayı!

Mahmutyazıcıoğlu davasında dikkat çeken Alaattin Çakıcı detayı!

Görüntüler olay olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Görüntüler olay olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.