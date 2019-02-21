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Gabar Dağı'nda teröristlerin 33 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 23:06 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 9 mağara, 13 sığınak ve 11 barınak kullanılamaz hale getirildi.

Gabar Dağı'nda teröristlerin 33 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 9 mağara, 13 sığınak ve 11 barınak kullanılamaz hale getirildi.
Şırnak merkez kırsalında, Akçay 6’ncı Komando Tugay Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince Gabar Dağı bölgesinde 'Şehit Piyade Astsubat Üstçavuş Yakup Avşar Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama çalışmaları kapsamında, 9 mağara, 13 sığınak ve 11 barınak tespit edildi.
Bulunan yaşam alanlarında güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, G-3 piyade tüfeği, 4 Kaleşnikof şarjörü, RPG-7 mühimmatı 60 milimetrelik havan döşemesi, 2 havan mühimmatı, 15 tabanca mühimmatı, 6 kalıp çivi ve demirlerle güçlendirilmiş 700 gram C-4 patlayıcı gibi mühimat ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Teröristlerin yaşam alanları kullanılamaz hale getirilirken, yaşam malzemeleri de olay yerinde imha edildi. Silah ve mühimmat ise Tugay komutanlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Gabar Dağı'nda teröristlerin 33 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildiGabar Dağı'nda teröristlerin 33 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildiGabar Dağı'nda teröristlerin 33 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildiGabar Dağı'nda teröristlerin 33 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildi

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