Galatasaray'a geleceği iddia edilen Andrea Belotti'nin eşinden olay pozlar! Sosyal medyayı salladı

Galatasaray'a geleceği iddiaları geniş yankı uyandıran Andrea Belotti ve eşi yakında ikinci çocuklarını kucaklarına alacak.

ANDREA BELOTTİ'NİN ADI UZUN SÜREDİR GALATASARAY'LA ANILIYOR

Roma'yla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki İtalyan futbolcu Andrea Belotti transfer etmeyi düşünen bir diğer takım kulüp de Fiorentina.

Belotti'nin eşi Giorgia Duro ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Kamera karşısına geçip hamilelik pozu veren ünlü televizyon sunucusunun paylaşımlarına çok sayıda beğeni yağıyor.

ANDREA BELOTTİ'NİN EŞİ YAZA DAMGA VURMUŞTU

Galatasaray'a geleceği iddia edilen Andrea Belotti'nin eşi Giorgia Duro'nun yaz boyunca Instagram hesabında yayınladığı bikinili pozlar olay olmuştu.

Bikinili fotoğraflarıyla görenleri adeta büyüleyen Giorgia Duro, düzgün fiziğiyle dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz yaz, ismi uzun süredir Galatasaray'la anılan İtalyan futbolcunun önündeki tek engelin eşi olduğu öne sürülmüştü.

Giorgia Duro, Galatasaray taraftarının "Come to Galatasaray" yorumları nedeniyle gündem olmuştu.

