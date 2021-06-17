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Galaxy Watch 4 FCC veri tabanında göründü

17.06.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın tarihli bazı söylentilere göre Güney Koreli teknoloji devi, 27 Ağustos’taki Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 lansman etkinliğinden önce 11 Ağustos’ta Samsung Galaxy Watch 4 serisini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Galaxy Watch 4 FCC veri tabanında göründü

Samsung’un bu yıl içinde yeni akıllı saatler çıkaracağı söyleniyor. Raporlara göre, Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Watch 4’ü 2021’in ikinci çeyreğinde piyasaya sürecek. Samsung’un Active 2’nin halefi olarak Galaxy Watch Active 4′ü de piyasaya sürmesi bekleniyor. Yaklaşan Samsung akıllı saatlerinin Samsung’un Tizen işletim sistemi yerine Wear OS'u kullanması bekleniyor. Dilerseniz lansman öncesinde sızdırılan özelliklere bir göz atalım.

İŞTE FCC'YE GÖRE GALAXY WATCH'IN DETAYLARI

Yakında çıkacak olan Samsung Galaxy Watch hem LTE hem de Wi-Fi sürümleriyle kendini gösterdi. Bazı önemli özellikleri ortaya çıkaran FCC veritabanı oldu. Yalnızca Wi-Fi modelinde SM-R880 model numarası kullanılırken LTE sürümü SM-885U olarak listelenmiş. Her iki giyilebilir cihaz da çift bantlı Wi-Fi bağlantısı, NFC, GNSS konumları ve Bluetooth bağlantısı ile birlikte geliyor. Belgeler, dahili bellekten bir ses çalma işlevini ortaya koyuyor. Her iki Galaxy Watch modeli de 5W’da kablosuz şarjı destekleyecek.

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Samsung Galaxy Watch'ın yazılım tarafını, Tizen işletim sistemi yerine, OneUI ile revize edilmiş Google Wear işletim sistemi ile yeniden dizayn etmesi bekleniyor. Samsung, büyük olasılıkla 28 Haziran’da MWC 2021 sırasında yeni saat işletim sistemini detaylandıracak. Galaxy Watch 4, 42mm ve 46mm boyutlarında gelirken, Active 4 ise 40 ve 42mm boyutlarında gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Samsung
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