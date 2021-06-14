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  4. Samsung Galaxy S22 ailesi için gelen ipucu niteliğinde yeni bilgiler!

Samsung Galaxy S22 ailesi için gelen ipucu niteliğinde yeni bilgiler!

14.06.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, ocak ayında Galaxy S21 serisini piyasaya sürdü. Duyurunun üzerinden henüz beş ay geçmesine rağmen, Samsung Galaxy S22 serisi ile ilgili detaylar internette görünmeye başladı bile.

Samsung Galaxy S22 ailesi için gelen ipucu niteliğinde yeni bilgiler!

Gelen bilgilere göre, yeni nesil Galaxy S serisi akıllı telefonlar, mevcut nesil modellere göre daha küçük bir ekrana sahip olacak. Telefonların aşağıda yer alan ekran boyutlarıyla gelmeleri bekleniyor:

  • Galaxy S22 : 6.06 - 6.1 inç
  • Galaxy S22+ : 6,55 - 6,66 inç
  • Galaxy S22 Ultra : 6.80 - 6.81 inç

EKRAN BOYUTLARI KÜÇÜLÜYOR

Yukarıdan da görebileceğiniz gibi, Galaxy S22 serisi önceki nesilden biraz daha küçük ekranlara sahip olacak. Karşılaştırma için söyleyelim, Galaxy S21 ve Galaxy S21+ sırasıyla 6,2 inç ve 6,7 inç ekranlarla gelmişti. Kullanıcıların önemli bir kısmının boyutları baz alarak telefonlardan birini tercih ettiğini düşündüğümüzde yeni boyutların önemli olduğunu söyleyelim.

Her neyse, Galaxy S22 Ultra’nın, öncüsü Galaxy S21 Ultra ile aynı 6.8 inç ekrana sahip olduğu bildiriliyor. Ayrıca Galaxy S22 Ultra'nın Galaxy S22 serisindeki LTPO panelli tek model olacağı da söyleniyor.

Bununla birlikte, bu telefonlardaki ekran çözünürlüğü şimdilik bir sır. Ama şimdiki nesle benzer olmasını bekliyoruz. Bu nedenle, Ultra’nın bir WQHD+ ekrana sahip olması beklenirken, Plus ve standart modellerde ise büyük olasılıkla FHD+ paneller bulunacak.

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Ne yazık ki, şu anda Samsung Galaxy S22 serisi hakkında başka bir şey bilinmiyor. Bununla birlikte, önümüzdeki yılın başlarında resmi lansmanından önce bu telefonlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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