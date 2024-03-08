12 yılda topladı! Paha biçilemiyor... Dünyanın nadir motifleri bu koleksiyonda: 17 ülkeden 120 tane satın aldı

Müzik öğretmeni olarak görev yapan Seçkin Esen, şimdiye kadar edindiğini kazanımını farklı bir amaç uğrunda kullanıyor. Dünyanın birçok kıtasına giderek kültürel değeri olan duvar halılarını toplayan Esen, 17 farklı ülkeden onlarca halı satın aldı. Maddi ve manevi değeri oldukça yüksek olan halıları koleksiyon haline getiren Seçkin Esen, yurt içi ve yurt dışından topladığı 120 halıdan 40’ına hikaye yazarak proje oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve büyükelçilere göndereceği proje ile koleksiyonun yurt içi ve yurt dışında sergilenmesi için girişimde bulanacağını söyleyen Esen, halıların satılık olmadığını ama kendisinin sürekli olarak koleksiyonunu genişlettiğini ifade etti.

