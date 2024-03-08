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    4. 12 yılda topladı! Paha biçilemiyor... Dünyanın nadir motifleri bu koleksiyonda: 17 ülkeden 120 tane satın aldı

    12 yılda topladı! Paha biçilemiyor... Dünyanın nadir motifleri bu koleksiyonda: 17 ülkeden 120 tane satın aldı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    08.03.2024 11:39
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    Samsun’da görev yapan bir öğretmenin 12 yılda 17 farklı ülkeden topladığı nadir 120 duvar halısından oluşan koleksiyona paha biçilemiyor.

    Müzik öğretmeni olarak görev yapan Seçkin Esen, şimdiye kadar edindiğini kazanımını farklı bir amaç uğrunda kullanıyor. Dünyanın birçok kıtasına giderek kültürel değeri olan duvar halılarını toplayan Esen, 17 farklı ülkeden onlarca halı satın aldı. Maddi ve manevi değeri oldukça yüksek olan halıları koleksiyon haline getiren Seçkin Esen, yurt içi ve yurt dışından topladığı 120 halıdan 40’ına hikaye yazarak proje oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve büyükelçilere göndereceği proje ile koleksiyonun yurt içi ve yurt dışında sergilenmesi için girişimde bulanacağını söyleyen Esen, halıların satılık olmadığını ama kendisinin sürekli olarak koleksiyonunu genişlettiğini ifade etti.

    ChefGPT

    "17 FARKLI ÜLKEDEN DEĞERİ BİN TL İLE 100 BİN TL ARASINDA DEĞİŞEN BİRÇOK HALI ALDIM"

    "17 FARKLI ÜLKEDEN DEĞERİ BİN TL İLE 100 BİN TL ARASINDA DEĞİŞEN BİRÇOK HALI ALDIM"

    Koleksiyonunda yer alan halıların o ülkeye ait nadir duvar halısı olduğuna dikkat çeken Müzik Öğretmeni Seçkin Esen (54), “12 yıldır dünyayı gezerek duvar halıları topluyorum. Şimdiye kadar 17 farklı ülkeden halı topladım.

    Koleksiyonumdan dünyada başka kimsede yok. Bir halk bilimci olarak bu kültürün koleksiyona dönüşmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda düşünceye sahip oldum. Gezdiğim ülkelerden ve mezarlardan birçok halı topladım.

    Şimdiye kadar Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Hindistan, Afganistan, Rusya, Ukrayna, İran, Irak, Suriye, Fas, Libya, Almanya, İtalya, Macaristan, Bosna-Hersek ve Bulgaristan gibi ülkelerden halılar topladım. Bu halılardan bin TL’ye de aldığımız oldu, 100 bin TL’ye de aldığımız oldu.

    Bunların fiyatları nadir olmasına göre ve özelliklerine göre değişiyor. Bendeki duvar halılarından Hazreti Meryem figürünün olduğu, Hazreti Musa’nın figürünün olduğu halıların yanı sıra yurt içinde de eski siyasilerin olduğu duvar halıları nadir eserler ve diğerlerine göre daha değerli” dedi.

    "ÇOCUKLARIMA EV VE ARABA BIRAKMAK YERİNE KÜLTÜR MİRAS BIRAKIYORUM"

    "ÇOCUKLARIMA EV VE ARABA BIRAKMAK YERİNE KÜLTÜR MİRAS BIRAKIYORUM"

    Şimdiye kadar koleksiyonunda 120 halının olduğunu ve bunları çocuklarına miras bırakacağını ifade eden Seçkin Esen, “Halıları satma gibi bir olayımız yok. Koleksiyonun amacı da satmak değil, gelecek kuşakların görmesini sağlamaktır. Satmamamın yanı sıra koleksiyonumda olmayan halıları takip edip, alıp, koleksiyonuma katıyorum.

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    Anahtar Kelimeler:
    halı kültür
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