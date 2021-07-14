15 Temmuz'da bankalar açık mı? 15 Temmuz Perşembe bankaların çalışma saatleri

"15 Temmuz'da bankalar açık mı?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz'un tatil olup olmayacağı 2016'da gerçekleşen Darbe girişiminden hemen sonraki yıl, 2017'de kararlaştırıldı. İşte 15 Temmuz Perşembe bankaların çalışma saatleri...

15 Temmuz bankalar açık mı?

2017 senesinde TBMM tarafından 15 Temmuz'un tatil olması teklifi kabul edildi. Her yıl 15 Temmuz tatil olacak.

Bankalar Borsa İstanbul ile bağlantılı çalışıyor. Borsa İstanbul, 15 Temmuz resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Dolayısıyla bankalar da 15 Temmuz 2021'de hizmet vermeyecek. 15 Temmuz'da yapılan EFT'ler hesaplara ertesi gün geçecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? Çalışanlar 9 gün bayram tatili yapacak. Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz gece yarısı başlayacak ve 26 Temmuz'da sona erecek.