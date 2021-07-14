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  4. 15 Temmuz'da bankalar açık mı? 15 Temmuz Perşembe bankaların çalışma saatleri

15 Temmuz'da bankalar açık mı? 15 Temmuz Perşembe bankaların çalışma saatleri

14.07.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilen 15 Temmuz'un tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıklamıştı. Peki 15 Temmuz da tatil mi? 15 Temmuz'da bankalar açık mı? İşte 15 Temmuz Perşembe bankaların çalışma saatleri...

"15 Temmuz'da bankalar açık mı?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz'un tatil olup olmayacağı 2016'da gerçekleşen Darbe girişiminden hemen sonraki yıl, 2017'de kararlaştırıldı. İşte 15 Temmuz Perşembe bankaların çalışma saatleri...

15 Temmuz bankalar açık mı?

2017 senesinde TBMM tarafından 15 Temmuz'un tatil olması teklifi kabul edildi. Her yıl 15 Temmuz tatil olacak.
Bankalar Borsa İstanbul ile bağlantılı çalışıyor. Borsa İstanbul, 15 Temmuz resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.
Dolayısıyla bankalar da 15 Temmuz 2021'de hizmet vermeyecek. 15 Temmuz'da yapılan EFT'ler hesaplara ertesi gün geçecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Çalışanlar 9 gün bayram tatili yapacak. Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz gece yarısı başlayacak ve 26 Temmuz'da sona erecek.
15 Temmuz resmi tatil olacak ancak 16 Temmuz herhangi bir özel güne denk gelmediği için bu günde mesai devam edecek.
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

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