2021 jandarma uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte jandarma uzman erbaş sonuç tarihi...

10 Ekim tarihinde sona eren başvuruların ardından jandarma uzman erbaş alımı sonuçları merak ediliyor. Sonuçların nereden öğrenileceği de merak konusu. Peki 2021 jandarma uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma uzman erbaş sonuçları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Başvurular 10 Ekim'de sona ermişti. Şimdi ise gözler JGK'dan gelecek duyuruya çevrildi.

2021 jandarma uzman erbaşı alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak yeni detaylar geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

Temin edilecek branşlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme Sınavlarına Çağrılma” duyurusu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi “Sonuç Bilgileri” kısmı altında “Sonuçlarım” kısmından yapılacak.