28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? Okullar kapalı mı? 28 Ekim 2022 Cuma okullar, üniversiteler ve iş yerlerinde son durum

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken resmi tatiller her zaman olduğu üzere öğrenciler ve çalışanlar tarafından merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacak olması 28 ekim yarım gün mü, tatil mi sorularını akla getiriyor. Peki, 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi oluyor, yarım gün mü sayılıyor? 28 Ekim 2022 Cuma günü okullar, üniversiteler ve iş yerlerinde son durum ve detaylar haberimizde...