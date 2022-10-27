28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? Okullar kapalı mı? 28 Ekim 2022 Cuma okullar, üniversiteler ve iş yerlerinde son durum

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken resmi tatiller her zaman olduğu üzere öğrenciler ve çalışanlar tarafından merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacak olması 28 ekim yarım gün mü, tatil mi sorularını akla getiriyor. Peki, 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi oluyor, yarım gün mü sayılıyor? 28 Ekim 2022 Cuma günü okullar, üniversiteler ve iş yerlerinde son durum ve detaylar haberimizde...
28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim'in tatil mi yoksa yarım gün mü olduğu merak edildi. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.
Öte yandan 28 Ekim'de öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak.
28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?
Bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim yarım gün, hafta sonu ise iki gün tatil.
28 EKİM'DE OKUL, İŞ YERLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE SON DURUM
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Üniversitelerde ise ders durumu okulların sabah ve akşam ders saatlerine göre değişiklik göstermektedir.