3 Eylül On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Eylül 2021 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ikinci On Numara çekilişi 3 Eylül Cuma günü bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 3 Eylül 2021 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

3 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 3 Eylül On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş Salı günü yapılmış ve 196.547,15 TL tek kişiye çıkmıştı. Şanslı rakamlar ise 5- 9 - 13 - 15 - 18 - 25 - 36 - 47 - 48 - 53 - 58 - 60 - 61 - 64 - 65 - 69 - 71 - 72 - 74 - 75 - 77 - 79 olarak belirlenmişti..

Haftanın ikinci çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

3 Eylül On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara