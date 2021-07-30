30 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

On Numara çekilişi, şans oyunu severler tarafından en çok takip edilen oyunlar arasında yer alıyor. On Numara çekilişi, pazartesi ve cuma günleri gerçekleşiyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş, Milli Piyango TV üzerinden canlı yayınlanıyor. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

30 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları

Pazartesi ve cuma gerçekleşen On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor.

On Numara çekilişi canlı olarak Milli Piyango TV üzerinden yayınlanıyor. Çekilişi izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.

On Numara çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş tamamlandığında, sonuçlar haberimizde yer alacak.

On Numara çekiliş sonuçlarına ve Milli Piyango tarafından gerçekleşen diğer çekiliş sonuçlarına "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.