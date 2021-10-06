6 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Söz konusu çekiliş binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çekilişi canlı olarak Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden izleyebilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.