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  4. 6 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

6 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

06.10.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunları arasında en çok rağbet görenlerden biri olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçları 15 dakika sonra belli oluyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Söz konusu çekiliş binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çekilişi canlı olarak Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden izleyebilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.
6 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.
Söz konusu çekilişi MP TV'den "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango

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