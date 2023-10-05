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  4. 6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI 2023! WhatsApp, Facebook ve Instagram için resimli İstanbul'un Kurtuluşu mesajları İNDİR!

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI 2023! WhatsApp, Facebook ve Instagram için resimli İstanbul'un Kurtuluşu mesajları İNDİR!

05.10.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İtilaf Devletlerince 4 sene 10 ay 23 gün süren işgal, 6 Ekim 1923 tarihinde sona erdi. Bu sene bu güzel şehrin kurtuluşunun 100. yılı. WhatsApp, Facebook ve Instagram için resimli İstanbul'un Kurtuluşu mesajları internette araştırılıyor. İşte en güzel, yeni ve resimli 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu mesajları...

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları yarın WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu olan bu önemli gün için geri sayım sürerken en güzel sözler ve görseller de inceleniyor. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni ve resimli 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları...

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI 2023!

Galata’sı, Kız Kulesi, Ayasofya’sı, Süleymaniye’si ve Dolmabahçe’siyle dünyanın en güzel şehri olan 7 tepeli İstanbul kurtuluşun kutlu olsun! Boğazın incisi bir daha kötü kader yaşamasın.

Asya ve Avrupa'nın ortasında duran deniz gibi mavi gözlerin! Ulu önderim bize İstanbul'umuzu verdiğin için sana teşekkür ederiz! Dünya'nın en güzel şehri İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun!

“Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” dedirten mukaddes şehir... Güzel İstanbul... 100 yıl önce bugün, geldikleri gibi gittiler... Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun.

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, bu güzel şehri bir kez daha bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul’un Çamlıca’sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun.

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