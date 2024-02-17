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    4. 6 kadınla aynı anda sevgili olan adam 'Paran için seninleler' yorumuna dayanamadı! "Biz birbirimize aşığız"

    6 kadınla aynı anda sevgili olan adam 'Paran için seninleler' yorumuna dayanamadı! "Biz birbirimize aşığız"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.02.2024 14:09 | Son Güncelleme:
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    Şu anda 6 kadınla aynı anda sevgili olan ve 7. sevgilisi için hazırlık yaptığını ifade eden Xander isimli bir adam sosyal medyadan kendisine yöneltilen eleştirilere adeta ateş püskürttü. Fenomen isim sevgililerinin kendisiyle popülerliği ya da parası için birlikte olmadığını söylerken 'Biz birbirimize aşığız' diyerek savunma yaptı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan fenomen isim Xander, Love Don't Judge podcastinde özel hayatına dair ilginç açıklamalarda bulundu. 4 kadından daha fazlasıyla aynı anda ilişki yaşamanın zor olduğunu söyleyen Xander, "Şu anda kız arkadaşım olarak kabul edebileceğim altı kız arkadaşım var. Nia, Avery, Vee, Florida'da, Beyani ve ardından Izzy var. 4 kişiden sonra işler biraz daha karmaşıklaşıyor" dedi.

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    Çok eşli ilişkinin birdenbire oluşamayacağını ifade eden Xander, "Geleneksel tek eşliliğin bende ve bir insan olarak işleyişimde pek işe yaramadığını fark ettim. Tüm sevgimi ve şefkatimi tek bir kişiye ayırmak zorunda olmak bana pek uymuyor; sadece doğru gelmiyor. Hepsine aşığım" diye konuştu.

    Sosyal medyada sık sık kadınları aşağıladığını yönelik olumsuz eleştiriler aldığını ifade eden Xander, "Benim yaşam tarzımı gören bazı erkeklerin beni kıskanarak kötü yorumlar yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü bu ilişki düzeni hem benim hem de hayatımda olan kadınların ortak kararı. İnsanların buna saygı duymayı öğrenmeleri gerekiyor" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    ilişki sorunları çok eşlilik
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