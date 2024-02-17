6 kadınla aynı anda sevgili olan adam 'Paran için seninleler' yorumuna dayanamadı! "Biz birbirimize aşığız"

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan fenomen isim Xander, Love Don't Judge podcastinde özel hayatına dair ilginç açıklamalarda bulundu. 4 kadından daha fazlasıyla aynı anda ilişki yaşamanın zor olduğunu söyleyen Xander, "Şu anda kız arkadaşım olarak kabul edebileceğim altı kız arkadaşım var. Nia, Avery, Vee, Florida'da, Beyani ve ardından Izzy var. 4 kişiden sonra işler biraz daha karmaşıklaşıyor" dedi.
Çok eşli ilişkinin birdenbire oluşamayacağını ifade eden Xander, "Geleneksel tek eşliliğin bende ve bir insan olarak işleyişimde pek işe yaramadığını fark ettim. Tüm sevgimi ve şefkatimi tek bir kişiye ayırmak zorunda olmak bana pek uymuyor; sadece doğru gelmiyor. Hepsine aşığım" diye konuştu.
Sosyal medyada sık sık kadınları aşağıladığını yönelik olumsuz eleştiriler aldığını ifade eden Xander, "Benim yaşam tarzımı gören bazı erkeklerin beni kıskanarak kötü yorumlar yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü bu ilişki düzeni hem benim hem de hayatımda olan kadınların ortak kararı. İnsanların buna saygı duymayı öğrenmeleri gerekiyor" diye konuştu.