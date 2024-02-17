6 kadınla aynı anda sevgili olan adam 'Paran için seninleler' yorumuna dayanamadı! "Biz birbirimize aşığız"

Çok eşli ilişkinin birdenbire oluşamayacağını ifade eden Xander, "Geleneksel tek eşliliğin bende ve bir insan olarak işleyişimde pek işe yaramadığını fark ettim. Tüm sevgimi ve şefkatimi tek bir kişiye ayırmak zorunda olmak bana pek uymuyor; sadece doğru gelmiyor. Hepsine aşığım" diye konuştu.

