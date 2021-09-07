7 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekilişi canlı nasıl izlenir?

Süper Loto çekilişinin sonuçları şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Şans oyunlarının en popülerleri arasında yer alan Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar olmak üzere 3 gün yapılıyor. Çekilişin canlı izleme linkini haberimizden bulabilirsiniz. İşte detaylar...
SÜPER LOTO CANLI İZLEME LİNKİ
Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşen Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.
Süper Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.
Süper Loto çekilişini canlı olarak MP TV üzerinden izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.
Söz konusu çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor. Çekiliş sonuçlarını görüntülemek için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine erişim sağlayın.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.