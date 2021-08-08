8 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto çekilişi bugün gerçekleşiyor. Salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden, şans oyunu severlerin bilgisine sunuluyor. Çekiliş canlı yayında gerçekleşiyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri 21.30'da gerçekleşiyor.
Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor.
Süper Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.
Süper Loto çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Süper Loto nasıl oynanır?
1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olan Süper Loto'da seçmiş olduğunuz her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.