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  4. 8 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

8 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

08.08.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunları arasından en çok rağbet görenlerden olan Süper Loto çekilişi bugün gerçekleşiyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin gerçekleşmesinin ardından dakikalar içerisinde belli oluyor. Sonuçlar, Milli Piyango'nun internet adresinden yayınlanıyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Süper Loto çekilişi bugün gerçekleşiyor. Salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden, şans oyunu severlerin bilgisine sunuluyor. Çekiliş canlı yayında gerçekleşiyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri 21.30'da gerçekleşiyor.
Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor.
Süper Loto çekilişi henüz gerçekleşmedi. Çekiliş gerçekleştiğinde sonuçlar haberimizde yer alacak.
Süper Loto çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto nasıl oynanır?
1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olan Süper Loto'da seçmiş olduğunuz her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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