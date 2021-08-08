8 Ağustos 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto çekilişi bugün gerçekleşiyor. Salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden, şans oyunu severlerin bilgisine sunuluyor. Çekiliş canlı yayında gerçekleşiyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Süper Loto nasıl oynanır?

1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olan Süper Loto'da seçmiş olduğunuz her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.