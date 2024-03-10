Aladağlar'da facia! Kayak sırasında üzerine kar kütlesi düşen kadın rehber hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 6 Alman dağcı ve Türk rehber İsmet İnan (49), dağ kayağı yapmak için Aladağlar Emli Vadisi'ne çıktı. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır



Gruptakiler kayak yapmaya başladığı sırada rehber İnan'ın üzerine kar kütlesi düştü.

Turistlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi.

Kar kütlesinin altında kalan İnan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İsmet İnan'ın cansız bedeni kütlesinin altından diğer dağcılar tarafından çıkartılırken kurtarma ekipleri ise olay yerinde çalışma başlattı.