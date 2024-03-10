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  4. Aladağlar'da facia! Kayak sırasında üzerine kar kütlesi düşen kadın rehber hayatını kaybetti

Aladağlar'da facia! Kayak sırasında üzerine kar kütlesi düşen kadın rehber hayatını kaybetti

10.03.2024 20:39
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Niğde'de 6 kişilik Alman turist gruba rehberlik etmek için Aladağlar'a çıkan dağcı, kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti. Ölen dağcının cansız bedenini kurtarma çalışmalarına çığ riski nedeniyle yarın başlanacak.

Alınan bilgiye göre, 6 Alman dağcı ve Türk rehber İsmet İnan (49), dağ kayağı yapmak için Aladağlar Emli Vadisi'ne çıktı. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Gruptakiler kayak yapmaya başladığı sırada rehber İnan'ın üzerine kar kütlesi düştü.
Turistlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi.
Kar kütlesinin altında kalan İnan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İsmet İnan'ın cansız bedeni kütlesinin altından diğer dağcılar tarafından çıkartılırken kurtarma ekipleri ise olay yerinde çalışma başlattı.
Olayın ardından bölgeye gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, gazetecilere, 6 kişilik Alman turist grubu ve bunlara rehberlik eden İnan'ın dağ kayağı yapmak için Emli Vadisi'ni kullandıklarını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Niğde aladağlar
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