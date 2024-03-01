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  4. Antalya’da Mart ayının ilk günü deniz keyfi! İşte o görüntüler…

Antalya’da Mart ayının ilk günü deniz keyfi! İşte o görüntüler…

01.03.2024 14:55
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi Antalya’dan gelen görüntülere de yansıdı. Mart ayının ilk günü Antalya sahillerinde denize girenlerin görüntüleri dikkat çekti. Bölgede deniz suyu sıcaklığının 17 dereceyi geçtiği öğrenildi. İşte Antalya sahillerinden bugün gelen o görüntüler…

Takvimsel olarak kış mevsiminin bittiği ilk gün Antalya’dan gelen denize giren insanların görüntüleri dikkat çekti. Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu, denize girerek yüzme keyfi yaşadı.

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Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, en yüksek hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 17,4 dereceye ölçüldüğü ilçede güneş yüzünü gösterdi.

Sıcak havanın keyfini mart ayının ilk gününde Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girenler çıkardı.

Bazıları balık tuttu, bazıları sahil kenarlarında yürüyüş yaptı. Çocuklar ise kumda oynadı. (DHA)

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antalya Alanya deniz mart sahil
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