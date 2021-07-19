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Bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı var mı, yok mu?

19.07.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda namaz kılınıp kılınmayacağına ilişkin Müslümanların aklındaki soru işaretini giderecek açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Kurban Bayramı namazının camilerde kılınacağı belirtildi ve 81 ilin bayram namazı saatleri erişime açıldı. İşte ayrıntılar...

20 Temmuz 2021 Salı Kurban Bayramı idrak edecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Müslümanların camilerde Kurban Bayramı namazı kılabileceği belirtildi. 81 ilin 2021 Ramazan Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı namazı camilerde kılınacak mı?

Diyanet İşleri Bakanlığı 81 ilin Kurban Bayramı namazı saatini paylaştı. İşte 81 ilin Kurban Bayramı namaz saati: * ADANA 06:07 * ADIYAMAN 05:53 * AFYONKARAHİSAR 06:22 * AĞRI 05:30 * AKSARAY 06:09 * AMASYA 05:57 * ANTALYA 06:25 * ARDAHAN 05:28 * ARTVİN 05:32 * AYDIN 06:35 * BALIKESİR 06:31 * BARTIN 06:09 * BATMAN 05:42 * BAYBURT 05:40
* BİLECİK 06:21 * BİNGÖL 05:42 * BİTLİS 05:37 * BOLU 06:13 * BURDUR 06:25 * BURSA 06:25 * ÇANAKKALE 06:36 * ÇANKIRI 06:06 * ÇORUM 06:00 * DENİZLİ 06:30 * DİYARBAKIR 05:45 * DÜZCE 06:15 * EDİRNE 06:32 * ELAZIĞ 05:48 * ERZİNCAN 05:44 * ERZURUM 05:37 * ESKİŞEHİR 06:20 * GAZİANTEP 05:58 * GİRESUN 05:46
* GÜMÜŞHANE 05:43 * HAKKARİ 05:32 * HATAY 06:05 * IĞDIR 05:26 * ISPARTA 06:24 * KAHRAMANMARAŞ 05:59 * KARABÜK 06:08 * KARAMAN 06:15 * KARS 05:28
* KASTAMONU 06:03 * KAYSERİ 06:02 * KIRIKKALE 06:08 * KIRKLARELİ 06:29 * KIRŞEHİR 06:07 * KİLİS 06:00 * KOCAELİ 06:20
* KONYA 06:16 * KÜTAHYA 06:23 * MALATYA 05:52 * MANİSA 06:35 * MARDİN 05:44 * MERSİN 06:10 * MUĞLA 06:34
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

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