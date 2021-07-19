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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara ve İzmir 20 Temmuz bayram namazı saatleri!

19.07.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı merak konusuydu. 81 ilin Kurban Bayramı namaz saati Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde erişime açıldı ve Kurban Bayramı'nın camilerde kılınabileceği belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerin Kurban Bayramı namaz saati merak ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir Kurban Bayramı namaz saatleri...

Türkiye'nin en kalabalık illeri İstanbul, Ankara ve İzmir'de Kurban Bayramı namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Bayram namazının camilerde kılınabileceği bildirildi ve 81 ilin bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer aldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir Kurban Bayramı namaz saatleri...

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazı kaçta kılınacak?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. 20 Temmuz Salı 2021 Kurban Bayramı'nın 1. günü. Kurban Bayramı'nın 4. günü olan 23 Temmuz'da ise bayram kutlamaları sona erecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre İstanbul'da Kurban Bayramı namazı 06.23'te kılınacak.
Ankara'da Kurban Bayramı namazının 06.10'da kılınacağı açıklandı.
Kurban Bayramı namazı İzmir'de ise 06.36'da kılınacak. Namazların camilerde kılınabileceği belirtildi.

İŞTE DİĞER İLLERİN KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATİ

İŞTE DİĞER İLLERİN KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATİ
* ADANA 06:07 * ADIYAMAN 05:53 * AFYONKARAHİSAR 06:22 * AĞRI 05:30 * AKSARAY 06:09 * AMASYA 05:57 * ANTALYA 06:25 * ARDAHAN 05:28 * ARTVİN 05:32 * AYDIN 06:35 * BALIKESİR 06:31 * BARTIN 06:09 * BATMAN 05:42 * BAYBURT 05:40 * BİLECİK 06:21 * BİNGÖL 05:42 * BİTLİS 05:37 * BOLU 06:13 * BURDUR 06:25 * BURSA 06:25
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ankara İstanbul İzmir

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