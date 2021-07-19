Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara ve İzmir 20 Temmuz bayram namazı saatleri!

Türkiye'nin en kalabalık illeri İstanbul, Ankara ve İzmir'de Kurban Bayramı namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Bayram namazının camilerde kılınabileceği bildirildi ve 81 ilin bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer aldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir Kurban Bayramı namaz saatleri...