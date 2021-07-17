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Bedelli askerlik ücretleri açıklandı mı? Bedelli askerlik ücretleri ne kadar?

17.07.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı açıklaması Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Memur aylık katsayısının her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibarıyla yeniden hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca genelgeyle yayımlandığı belirtildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada bedelli askerlik ücretinin 43 bin 151 lira 28 kuruş olacağı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bedelli ve dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenmesi gereken bedel/döviz miktarlarının 26 Haziran 2019'da yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu ve 39'uncu maddeleri gereğince hesaplandığı aktarıldı.

Bedelli askerlik ücretleri

Açıklamada memur aylık katsayısının her sene 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibarıyla yeniden hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca genelgeyle yayımlandığı belirtildi. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibariyle geçerli olacak memur aylık katsayısının bakanlıkça 0.179797 olarak açıklandığı hatırlatıldı.
Açıklanan memur aylık katsayısına göre 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenecek bedel miktarının 43 bin 151 lira 28 kuruş olacağı bildirildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenecek döviz miktarı ise 43 bin 151 lira 28 kuruşun Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecektir."

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvurusu e-Devlet üzerinden yapılır. E-Devlet'e uygulama veya site üzerinden giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkacak ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylayın.
Askerlik başvurularının hepsi bu ekran üzerinden gerçekleşir. Bir sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal edin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik askerlik

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