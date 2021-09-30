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  4. Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı 2021? Bekçi maaşları ne kadar?

Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı 2021? Bekçi maaşları ne kadar?

30.09.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her sene belirli tarihlerde bekçi istihdamı yapılıyor. İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL maaş alacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve 31 yaşından gün almamış olmak, bekçi olmak için gereken şartlar arasında yer alıyor. İşte merak edilenler...

10 bin bekçi alımının gerçekleşeceğinin duyurulmasının ardından adayların gözleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin gelecek açıklamaya çevrildi. Bekçi alımı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılacak. İşte merak edilenler...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Bekçi alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Tarihler belli değil.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?
* İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL * Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL * Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak * En az lise veya dengi okul mezunu olmak * En az 167 cm boyunda olmak
* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak * 31 yaşından gün almamış olmak * Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak
* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak * Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak
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Anahtar Kelimeler:
bekçi

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