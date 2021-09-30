Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı 2021? Bekçi maaşları ne kadar?

10 bin bekçi alımının gerçekleşeceğinin duyurulmasının ardından adayların gözleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin gelecek açıklamaya çevrildi. Bekçi alımı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılacak. İşte merak edilenler...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Bekçi alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Tarihler belli değil.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR? * İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL * Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL * Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak * En az lise veya dengi okul mezunu olmak * En az 167 cm boyunda olmak

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak * 31 yaşından gün almamış olmak * Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak