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BEKÇİLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022? Bekçilik başvurusu nasıl, ne zamana kadar yapılacak? İşte bekçi alımı kontenjanları!

09.05.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik başvuru ücreti ne kadar? bir süre önce konuya ilişkin yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaşın aylardır beklediği duyuru Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılmıştı. Yapılan açıklamaya göre; 3 bin 250 kişinin istihdamı sağlanacak. Peki Bekçilik başvuru ücreti ne kadar? Bekçilik başvurusu nasıl, ne zamana kadar yapılacak? İşte kontenjanlar ile konuya ilişkin bilgiler...

Bekçilik başvuru ücreti ve E Devlet üzerinden nasıl başvuru yapılacağı, tarih ve şartlar adayların konuya ilişkin merak ettiği konuların başında geliyor. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili ilan bir süre önce Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Bekçilik başvuru ücreti ne kadar? Bekçilik başvurusu nasıl, ne zamana kadar yapılacak? Kontenjanlar ve konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

BEKÇİLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçi alımı başvuru kılavuzuna göre sınav harcı bu yıl 340 TL olarak belirlendi.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru için adayların istenilen şartları taşıması bekleniyor. Adaylar bekçi alımı başvurularını http://www.pa.edu.tr/ adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
Bekçi alımı başvuruları 13 Mayıs tarihine kadar internet üzerinden yapılabilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olmak, En az 167 cm boyunda olmak, Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, Memuriyete engel bir hali bulunmamak, Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
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Anahtar Kelimeler:
polis akademisi bekçi
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