Google'da asla bu konuları aramayın! Yoksa ufak çaplı bir kriz kaçınılmaz

İnternette arama yapmak artık günümüzde bir rutin hale geldi. İnsanlar merak ettikleri her ama her şeyi arama motorlarına yazıyor ve böylece aklındaki soruları bir bir ortadan kaldırıyor. Fakat Google'da asla aramamanız gereken şeyler de var. Bunlara dikkat etmek ise sizin iyiliğinize. Webtekno'nun "Google’da Asla Aratmamanız Gereken 7 Şey" diyerek aktardığı bilgilere göre; Bu 7 konu, şu şekilde sıralanıyor: Rahatsızlıklarınız

Herhangi bir organ kanseri

Cilt durumunuz

Uyuşturucu türleri

Faizsiz / düşük faizli kredi

Nasıl zengin olunur

Suç aletleri yapımı

İŞTE GOOGLE'DA ARAMAMANIZ GEREKEN KONULAR

1) RAHATSIZLIKLAR Herkes sağlık sorunu yaşar. Ancak herkes rahatsızlığını Google'da aramaz. Genelde bir şikayeti olanın ilk başvurduğu yer sağlık kuruluşları olur. Ancak internette arama yapmanın popülerleştiği günümüz dünyasında insanlar doktora gitmeden önce yaşadığı rahatsızlık belirtilerini Google'da arıyor, rahatsızlığının ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor, hatta yaşadıklarını çok sayıda hastalığın ön belirtilerine benzetip kendi kendine teşhis dahi koyuyor. Bu da belki de doktora gidip kolayca çözülebilecek bir rahatsızlığın kişinin oturduğu yerden endişeye kapılmasına neden oluyor. Bu yüzden bir rahatsızlık yaşıyorsanız Google'da arama yapmaya yönelip kendi kendinize teşhis koymamalı, doktora gitmelisiniz.

2) HERHANGİ BİR ORGAN KANSERİ Aslında bu madde de ilk maddeyle oldukça bağlantılı. Pek çok hastalığın belirtisi birbirine benziyor. Google'da arama yapan birisi de listelenen belirtilerle kendi belirtileri arasında bağ kurunca kanser olduğunu düşünebiliyor ve bu da daha doktora gidip gerekli tetkikler yapılmadan kişinin büyük endişeye kapılmasına neden oluyor. Kanser olduğundan şüphelenen kişinin, Google'da X kanseri, Y kanseri belirtilerine bakıp kendi belirtileriyle bağ kurmak yerine doktora gitmesi gerekiyor. Hatta YouTube'da Google'da arama yaparak kendisinin kanser olduğunu düşünen bir kişiyi anlatan "abdomen" adlı bir kısa film dahi var.

3) CİLT DURUMU Herhangi bir cilt sorunu yaşayanlar, çoğunlukla Google'da yaşadığı cilt sorununun kısa kelimelerle anlatıyor daha sonra görsellere tıklayıp kendi cilt sorunu ile görseli yer alan cilt sorun arasında bağ kurmaya çalışıyor. Hatta "Bu bendekinin aynısı" dediği de oluyor bu insanların. Yine bu tarz aramaların getirdiği tek şey panik ve endişe oluyor. Ne olup ne olmadığına ilişkin kesin sonuca ise yine doktor karar veriyor. Google arama sonuçlarına güvenmek pek de mantıklı değil. Bu yüzden arama yapmayı düşünmemek en iyi çözüm olabilir.

4) UYUŞTURUCU TÜRLERİ EGM'nin (Emniyet Genel Müdürlüğü) narkotik suçlar sayfasında şu cümle yer alıyor: "Uyuşturucu madde kullanmak başlı başına bir suçtur, ayrıca madde beraberinde de diğer suçları da getirmektedir."