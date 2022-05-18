Google'da asla bu konuları aramayın! Yoksa ufak çaplı bir kriz kaçınılmaz

İnternette arama yapmak artık günümüzde bir rutin hale geldi. İnsanlar merak ettikleri her ama her şeyi arama motorlarına yazıyor ve böylece aklındaki soruları bir bir ortadan kaldırıyor. Fakat Google'da asla aramamanız gereken şeyler de var. Bunlara dikkat etmek ise sizin iyiliğinize.
Webtekno'nun "Google’da Asla Aratmamanız Gereken 7 Şey" diyerek aktardığı bilgilere göre; Bu 7 konu, şu şekilde sıralanıyor:
- Rahatsızlıklarınız
- Herhangi bir organ kanseri
- Cilt durumunuz
- Uyuşturucu türleri
- Faizsiz / düşük faizli kredi
- Nasıl zengin olunur
- Suç aletleri yapımı
İŞTE GOOGLE'DA ARAMAMANIZ GEREKEN KONULAR
1) RAHATSIZLIKLAR
Herkes sağlık sorunu yaşar. Ancak herkes rahatsızlığını Google'da aramaz. Genelde bir şikayeti olanın ilk başvurduğu yer sağlık kuruluşları olur. Ancak internette arama yapmanın popülerleştiği günümüz dünyasında insanlar doktora gitmeden önce yaşadığı rahatsızlık belirtilerini Google'da arıyor, rahatsızlığının ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor, hatta yaşadıklarını çok sayıda hastalığın ön belirtilerine benzetip kendi kendine teşhis dahi koyuyor. Bu da belki de doktora gidip kolayca çözülebilecek bir rahatsızlığın kişinin oturduğu yerden endişeye kapılmasına neden oluyor. Bu yüzden bir rahatsızlık yaşıyorsanız Google'da arama yapmaya yönelip kendi kendinize teşhis koymamalı, doktora gitmelisiniz.
2) HERHANGİ BİR ORGAN KANSERİ
Aslında bu madde de ilk maddeyle oldukça bağlantılı. Pek çok hastalığın belirtisi birbirine benziyor. Google'da arama yapan birisi de listelenen belirtilerle kendi belirtileri arasında bağ kurunca kanser olduğunu düşünebiliyor ve bu da daha doktora gidip gerekli tetkikler yapılmadan kişinin büyük endişeye kapılmasına neden oluyor. Kanser olduğundan şüphelenen kişinin, Google'da X kanseri, Y kanseri belirtilerine bakıp kendi belirtileriyle bağ kurmak yerine doktora gitmesi gerekiyor. Hatta YouTube'da Google'da arama yaparak kendisinin kanser olduğunu düşünen bir kişiyi anlatan "abdomen" adlı bir kısa film dahi var.
3) CİLT DURUMU
Herhangi bir cilt sorunu yaşayanlar, çoğunlukla Google'da yaşadığı cilt sorununun kısa kelimelerle anlatıyor daha sonra görsellere tıklayıp kendi cilt sorunu ile görseli yer alan cilt sorun arasında bağ kurmaya çalışıyor. Hatta "Bu bendekinin aynısı" dediği de oluyor bu insanların. Yine bu tarz aramaların getirdiği tek şey panik ve endişe oluyor. Ne olup ne olmadığına ilişkin kesin sonuca ise yine doktor karar veriyor. Google arama sonuçlarına güvenmek pek de mantıklı değil. Bu yüzden arama yapmayı düşünmemek en iyi çözüm olabilir.
4) UYUŞTURUCU TÜRLERİ
EGM'nin (Emniyet Genel Müdürlüğü) narkotik suçlar sayfasında şu cümle yer alıyor: "Uyuşturucu madde kullanmak başlı başına bir suçtur, ayrıca madde beraberinde de diğer suçları da getirmektedir."
Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı ise uyuşturucu ile ilgili danışma ve destek hizmetlerinin doğrudan verildiği, kişiye uygun gerekli yönlendirmelerin yapıldığı, bu anlamda vatandaşların uyuşturucuyla mücadele kapsamında danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir danışma ve destek hattıdır. Uyuşturucu maddelerin Google'da aranması ise, bazı kanun dışı bilgilerin karşınıza getirilmesine neden olabilir. Bu yüzden uyuşturucu maddelere yönelik zararlı aramalar yapmamanız, zararlı bir yaklaşıma sahip sitelere girmemeniz en sağlıklısı ve en doğrusu olacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum