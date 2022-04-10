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  4. Bucha'dan dünyayı dehşete düşüren fotoğraflar! Çok sayıda ceset çıkarıldı

Bucha'dan dünyayı dehşete düşüren fotoğraflar! Çok sayıda ceset çıkarıldı

10.04.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında kritik bölgelerden bir tanesi olan Bucha'dan tüm dünyayı dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın Bucha kentinde kilisenin bahçesinde bulunan toplu mezardan çok sayıda ceset çıkartıldı.

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Kiev bölgesinde bulunan Bucha'dan yeniden korkutucu haberler geldi.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Bucha kentindeki kilisenin bahçesinde bulunan toplu mezardan cesetler çıkartılmaya devam ediyor.

ÇOK SAYIDA CESEDE ULAŞILDI

ÇOK SAYIDA CESEDE ULAŞILDI
Geçtiğimiz günlerde Bucha’daki toplu mezardan 21 kişinin cansız bedeninin çıkartılmasının ardından bugün de çok sayıda cesede ulaşıldı.

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARTILDI

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARTILDI
Cesetler vinç yardımıyla çıkartılırken, ceset torbasına koyulan cansız bedenler, kilisenin bahçesine dizildi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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