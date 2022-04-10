Bucha'dan dünyayı dehşete düşüren fotoğraflar! Çok sayıda ceset çıkarıldı

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Kiev bölgesinde bulunan Bucha'dan yeniden korkutucu haberler geldi.
KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER
Bucha kentindeki kilisenin bahçesinde bulunan toplu mezardan cesetler çıkartılmaya devam ediyor.
ÇOK SAYIDA CESEDE ULAŞILDI
Geçtiğimiz günlerde Bucha’daki toplu mezardan 21 kişinin cansız bedeninin çıkartılmasının ardından bugün de çok sayıda cesede ulaşıldı.
VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARTILDI
Cesetler vinç yardımıyla çıkartılırken, ceset torbasına koyulan cansız bedenler, kilisenin bahçesine dizildi. (İHA)
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