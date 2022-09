Buzağının gözünden çıkan şey şoke etti! Doktor da şaşkına döndü: Böyle bir vakayı ilk kez görüyorum

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Okçular köyünde yaşayan Salih Ok, doğan bir buzağının gözünde sosis büyüklüğünde bir et kitlesi olduğunu gördü. Ok, Veteriner Hekim Birol Yürük’ü arayarak durumu anlattı. Köye giden Veteriner Hekim Birol Yürük, yaptığı kontrollerde, buzağının gözündeki kitlenin hemanjiyom (damar beni) olduğunu tespit etti. Yaklaşık 45 dakika süren ameliyatın ardından, buzağının gözündeki damar 'beni' alındı.

Daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadığını ve karşılaştığı durumun Türkiye'de bir ilk olabileceğini belirten Ok, damar 'beni' sebebi ile gözünde kanama olan buzağının telef olmaktan kurtarıldığını söyledi.