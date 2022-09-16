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  4. CHP - İYİ Parti gerilimi sürüyor! En yakınındaki isimden ezber bozan sözler: 'Eğer' diyerek açıkladı: 'Altılı masa dağılır'

CHP - İYİ Parti gerilimi sürüyor! En yakınındaki isimden ezber bozan sözler: 'Eğer' diyerek açıkladı: 'Altılı masa dağılır'

16.09.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhur ittifakına karşı aday belirleme sürecinde ortak bir karar veremeyen Millet ittifakında CHP ile İYİ Parti arasında gerilim olduğu iddia ediliyordu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği, Meral Akşener'in ise buna karşı çıktığı kulislerde konuşuluyordu. Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan yardımcısından net bir çıkış geldi.

Altılı masanın hangi siyasiyi Cumhurbaşkanı adayı göstereceği merak edilirken CHP ile İYİ Parti arasında da 'isim' gerilimi yaşanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu; verdiği beyanatta Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini belirtirken Meral Akşener'in bu fikre sıcak bakmaması durumunda altılı masanın dağılacağını söyledi.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KUŞOĞLU: 'KESİN VE NET OLARAK ADAY O OLMALI'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından biri olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu; 'CHP'nin adayı kesin ve çok da normal olarak Kemal Kılıçdaroğlu. Ana muhalefet partisi genel başkanını aday çıkarmalı' dedi.

'NE TOPLUM NE DE DEMOKRASİ BUNU HAZMEDER'

'NE TOPLUM NE DE DEMOKRASİ BUNU HAZMEDER'
Hande Fırat'ın sorusuna yanıt verirken Kılıçdaroğlu'nun çalışkan ve dürüst bir devlet adamı olduğunu belirten Kuşoğlu, 'Eğer bunlara rağmen Kılıçdaroğlu aday gösterilmezse vatandaşta Alevi olduğu için reddedildi algısı olacak.
Bunu ne toplum ne de demokrasi hazmeder. Bu duruma karşı çıkarlarsa altılı masa dağılır' ifadelerini kullandı.
Kuşoğlu'nun sözleri, siyaset kulislerinde gündem yarattı.
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Anahtar Kelimeler:
Bülent Kuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP İYİ Parti 6'lı masa

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