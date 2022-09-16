CHP - İYİ Parti gerilimi sürüyor! En yakınındaki isimden ezber bozan sözler: 'Eğer' diyerek açıkladı: 'Altılı masa dağılır'

Altılı masanın hangi siyasiyi Cumhurbaşkanı adayı göstereceği merak edilirken CHP ile İYİ Parti arasında da 'isim' gerilimi yaşanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu; verdiği beyanatta Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini belirtirken Meral Akşener'in bu fikre sıcak bakmaması durumunda altılı masanın dağılacağını söyledi.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KUŞOĞLU: 'KESİN VE NET OLARAK ADAY O OLMALI'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından biri olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu; 'CHP'nin adayı kesin ve çok da normal olarak Kemal Kılıçdaroğlu. Ana muhalefet partisi genel başkanını aday çıkarmalı' dedi.

'NE TOPLUM NE DE DEMOKRASİ BUNU HAZMEDER' Hande Fırat'ın sorusuna yanıt verirken Kılıçdaroğlu'nun çalışkan ve dürüst bir devlet adamı olduğunu belirten Kuşoğlu, 'Eğer bunlara rağmen Kılıçdaroğlu aday gösterilmezse vatandaşta Alevi olduğu için reddedildi algısı olacak.

Bunu ne toplum ne de demokrasi hazmeder. Bu duruma karşı çıkarlarsa altılı masa dağılır' ifadelerini kullandı.