Mehmet Aydın geçtiğimiz günlerde Brezilya'da teslim olmuştu. Bunun ardından Türkiye'ye getirilen Aydın 2 gün boyunca ifade verdi. Aydın, Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarını açıkladı ve mağdurların paralarını geri verip vermeyeceğine ilişkin konuştu. Peki Çiftlik Bank mağdurları paralarını nasıl geri alır? Çiftlik Bank mağdurları paralarını geri alabilecek mi? İşte ayrıntılar...

Aydın'ın, şirketin yaklaşık 200 milyon TL mal varlığı olduğunu ve mağdurların 64 milyon TL zararda olduğunu ve mağduriyeti gidermek için teslim olduğunu ifade ettiği öğrenildi.