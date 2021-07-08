Mehmet Aydın geçtiğimiz günlerde Brezilya'da teslim olmuştu. Bunun ardından Türkiye'ye getirilen Aydın 2 gün boyunca ifade verdi. Aydın, Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarını açıkladı ve mağdurların paralarını geri verip vermeyeceğine ilişkin konuştu. Peki Çiftlik Bank mağdurları paralarını nasıl geri alır? Çiftlik Bank mağdurları paralarını geri alabilecek mi? İşte ayrıntılar...
Çiftlik Bank mağdurları parasını geri alabilecek mi?
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın yaklaşık 2 gün boyunca adalete ifade verdi. Aydın emniyetteki işlemleri bitince Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Mehmet Aydın'ın emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı. Aydın'ın tüm mal varlığının Çiftlik Bank'tan zarar gören kişilere dağıtılmasını istediği öğrenildi.
Aydın'ın, şirketin yaklaşık 200 milyon TL mal varlığı olduğunu ve mağdurların 64 milyon TL zararda olduğunu ve mağduriyeti gidermek için teslim olduğunu ifade ettiği öğrenildi.
Bunun ardından Aydın'ın Brezilya'daki büyükelçiliğe giderek teslim olduğu öğrenildi.
22 BİN 580 YILDAN 75 BİN 260 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR
Mehmet Aydın 3 bin 762 kişinin mağduriyet yaşadığı "Çiftlik Bank" davasında 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.