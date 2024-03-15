Daha ucuz ve etkili bir yöntem zor bulunur! Bu karışım ocağı pırıl pırıl yapıyor... 'İnatçı lekeleri zahmetsizce kaldırıyor' Temizliyor, parlatıyor ve hiç çizmiyor

Bazıları için ocağı temizlemek bazen çileye dönüşebiliyor. Özellikle yemek yaptıktan sonra etrafa yayılan gıdalar ve yağlar, bir süre temizlenmeden kaldığında çok daha zorlu lekelere dönüşebiliyor. O izler katılaştığında çıkması çok daha güç bir hal alırken ağır ve pahalı kimyasalların kullanılmasına, sert ürünlerle ocağı çizme tehlikesiyle karşı karşıya kalınmasına neden olabiliyor. Ancak bir uzman herkesin evinde bulunan çok ucuz ve etkili bir yöntemi paylaştı.
Dailystar'da yer alan habere göre; o uzman, iki basit ürünü kullanarak ocağın parlamasının sağlanabileceğini belirtiyor.
Ocakların üzerinde oluşan yapışkan izler gerçekten can sıkıcı olabilir ve hatta evin değerini düşürebilir.
Ancak Terry Fisher, muhtemelen dolabınızda bulunan iki şeyle ocağınızın pırıl pırıl olmasını sağlayacak ucuz ve kolay bir temizleme tüyosuna sahip.
Fisher "Parlak bir ocak yalnızca mutfağınızın estetiğini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda potansiyel alıcıların ilgisini çekmede de önemli bir rol oynayabilir." dedi.
İşin sırrı, inatçı lekeleri zahmetsizce kaldıran dinamik bir ikili oluşturduğu için beyaz sirke ve kabartma tozu kombinasyonunda yatıyor.