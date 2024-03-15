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    4. Daha ucuz ve etkili bir yöntem zor bulunur! Bu karışım ocağı pırıl pırıl yapıyor... 'İnatçı lekeleri zahmetsizce kaldırıyor' Temizliyor, parlatıyor ve hiç çizmiyor

    Daha ucuz ve etkili bir yöntem zor bulunur! Bu karışım ocağı pırıl pırıl yapıyor... 'İnatçı lekeleri zahmetsizce kaldırıyor' Temizliyor, parlatıyor ve hiç çizmiyor

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    15.03.2024 11:52
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    Mutfakta yapılan temizliğin en zor aşamalarından bir tanesi de ocak temizliği. Özellikle kurumuş ve uzun süredir kalmış olan lekelerin, yapış yapış yağların temizlenmesi bazıları için adeta kabusa dönüşebiliyor. Ancak bir uzman, uzun uğraşlar vermek yerine çok basit ve ucuz bir yöntemle ocak temizliği yapılabileceğini paylaştı. Üstelik hazırlayacağınız temizlik karışımını evinizdeki ürünlerle dahi yapabilirsiniz. Bu karışımı kullandığınızda ocağınız tertemiz bir hale gelebilir ve parlayabilir.

    Bazıları için ocağı temizlemek bazen çileye dönüşebiliyor. Özellikle yemek yaptıktan sonra etrafa yayılan gıdalar ve yağlar, bir süre temizlenmeden kaldığında çok daha zorlu lekelere dönüşebiliyor. O izler katılaştığında çıkması çok daha güç bir hal alırken ağır ve pahalı kimyasalların kullanılmasına, sert ürünlerle ocağı çizme tehlikesiyle karşı karşıya kalınmasına neden olabiliyor. Ancak bir uzman herkesin evinde bulunan çok ucuz ve etkili bir yöntemi paylaştı.

    ChefGPT

    OCAK TEMİZLİĞİ İÇİN BASİT VE UCUZ TÜYO

    Dailystar'da yer alan habere göre; o uzman, iki basit ürünü kullanarak ocağın parlamasının sağlanabileceğini belirtiyor.

    Ocakların üzerinde oluşan yapışkan izler gerçekten can sıkıcı olabilir ve hatta evin değerini düşürebilir.

    Ancak Terry Fisher, muhtemelen dolabınızda bulunan iki şeyle ocağınızın pırıl pırıl olmasını sağlayacak ucuz ve kolay bir temizleme tüyosuna sahip.

    Fisher "Parlak bir ocak yalnızca mutfağınızın estetiğini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda potansiyel alıcıların ilgisini çekmede de önemli bir rol oynayabilir." dedi.

    İşin sırrı, inatçı lekeleri zahmetsizce kaldıran dinamik bir ikili oluşturduğu için beyaz sirke ve kabartma tozu kombinasyonunda yatıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    temizlik ocak
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