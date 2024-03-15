Daha ucuz ve etkili bir yöntem zor bulunur! Bu karışım ocağı pırıl pırıl yapıyor... 'İnatçı lekeleri zahmetsizce kaldırıyor' Temizliyor, parlatıyor ve hiç çizmiyor

Bazıları için ocağı temizlemek bazen çileye dönüşebiliyor. Özellikle yemek yaptıktan sonra etrafa yayılan gıdalar ve yağlar, bir süre temizlenmeden kaldığında çok daha zorlu lekelere dönüşebiliyor. O izler katılaştığında çıkması çok daha güç bir hal alırken ağır ve pahalı kimyasalların kullanılmasına, sert ürünlerle ocağı çizme tehlikesiyle karşı karşıya kalınmasına neden olabiliyor. Ancak bir uzman herkesin evinde bulunan çok ucuz ve etkili bir yöntemi paylaştı.

