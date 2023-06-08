Dünyanın en büyükleri arasında... Mega yat Bodrum'a demir attı! Haftalık kirası dudak uçuklatıyor

Dünya sıralamasındaki büyük motor yatlar arasında yer alan "Octopus", Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.

Monako'dan yola çıkarak Bodrum'a ulaşan Cayman Adaları bayraklı 126 metrelik yat, Bodrum açıklarına demirledi.

HAFTALIK KİRA BEDELİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Helikopter pisti ve denizaltısı bulunan yat, dalış merkezi, sinema salonu, plaj kulübü, spor salonu ve su sporları imkanına da sahip. Yatın haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde 2 milyon 200 bin avro olarak gösteriliyor.

Octopus, 2003'te yapılan ve teknoloji şirketi Microsoft'un kurucularından Paul Allen'ın yatı olarak biliniyor. Yat, 2018'de Allen'ın vefatından bir süre sonra el değiştirmişti.

Bodrum açıklarında demirli yat, gösterişli duruşuyla dikkati çekiyor. (AA)