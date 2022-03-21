Emekli Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenecek. Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli konu ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Peki Emekli Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 NE KADAR?

Bu sene için yapılan birçok zamma geçen yılın sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak karar verilmişti. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı formül izleneceği öngörülüyor.

2022 Emekli Bayram ikramiyesi ile ilgili yeni rakam henüz açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili ayrıntılar belirlendiğinde haberimizde yer verilecektir.

Öte yandan Prof. Dr. Cem Kılıç bir süre önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti.