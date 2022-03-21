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Emekli Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

21.03.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar? sorusunun yanıtı 2-4 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda Emekli Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? soru ve konu başlıkları ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenecek. Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli konu ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Peki Emekli Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 NE KADAR?

Bu sene için yapılan birçok zamma geçen yılın sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak karar verilmişti. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı formül izleneceği öngörülüyor.
2022 Emekli Bayram ikramiyesi ile ilgili yeni rakam henüz açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili ayrıntılar belirlendiğinde haberimizde yer verilecektir.
Öte yandan Prof. Dr. Cem Kılıç bir süre önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti.
Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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