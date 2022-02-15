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Erken emeklilik yasasında son durum! EYT çıkacak mı? 2022 EYT kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak? Yasada formül ne?

15.02.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Emekli olmak için prim gün sayısını dolduran ama yaş bekleyen çok sayıda kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek haberi bekliyor. Peki EYT çıkacak mı? 2022 EYT kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak? Yasada formül ne? Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamada bulundu. İşte Erken emeklilik yasasında son durum...

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin son durum erken emeklilik bekleyen milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. EYT konusunda harekete geçilmesi milyonları heyecanlandırdı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasında yeni formül, son durum, çalışmaların hangi aşamada olduğu ve yasanın kimleri kapsayacağı şimdiden merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin açıklamada bulundu. EYT çıkacak mı? 2022 EYT kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak? Yasada formül ne? Erken emeklilik yasasında son durum ile Bakan Bilgin'in 'EYT' açıklaması ve 2022 EYT yasası ile ilgili detayları sizler için derledik.

ERKEN EMEKLİLİK YASASINDA SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışmasını gündeme taşıması çok sayıda kişiyi heyecanlandırdı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni geliştirilen formülün maaş kesintili erken emeklilik olduğu aktarıldı. Fakat masaya yatırılacak tek formül yalnızca bu değil. Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması seçenekleri ile birlikte bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de ele alınacak konular arasında.
Kısmi emeklilik ile 3600 prim gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde ise 9000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yasa ile emekliliğinin sağlanabileceği yönünde görüşmeler yapılıyor.
Öte yandan gazeteciler, sağlık çalışanları, polisler ve askerlere tanınan yıpranma hakkının beden işçilerine de getirilmesi gündemde. olan bir diğer konu.

EYT ÇIKACAK MI?

EYT ÇIKACAK MI?
Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar devam ediyor. AK Parti teklifi bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirmeyi amaçlıyor. EYT teklifi için bazı formüller üzerinde çalışılıyor.

2022 EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

2022 EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?
Öncelikle kapsam ve şartlar belirlenecek. Emeklilik için bazı şartlar aranacak. Yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak. 50 yaşın altında olmama ve 1999 öncesi Bağ-Kur ya da SSK sicil kaydı bulunma şartı aranacak. Kanun çıktığında prim ve gün sayısını dolduranlara emeklilik hakkı gelebilecek. Belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de masada. Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu.
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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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