HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih’te bir kişi şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu

Fatih’te bir kişi şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu

24.10.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih’te şantiye bariyerlerinin arkasında bir adamın cesedi bulundu.

Fatih’te şantiye bariyerlerinin arkasında bir adamın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan adamın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi, Orgeneral Abdurrahman Nazif Gürman Caddesi’nde bulunan bir şantiyenin içinde yaşandı. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir adam yol kenarında bulunan şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından yerde yatan adamın öldüğünü tespit etti. Şahsın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Fatih’te bir kişi şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu

Fatih’te bir kişi şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu

Fatih’te bir kişi şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu

Fatih’te bir kişi şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu

Fatih’te bir kişi şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu

Fatih’te bir kişi şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu

Fatih’te bir kişi şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu

Fatih’te bir kişi şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu

Fatih’te bir kişi şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu

Fatih’te bir kişi şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu

Fatih’te bir kişi şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih

En Çok Okunan Haberler

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”

Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.