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  4. Fatma Girik kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Fatma Girik sağlık durumu nasıl?

Fatma Girik kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Fatma Girik sağlık durumu nasıl?

20.07.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının en tanınan oyuncularından Fatma Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Girik'in sevenleri usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin araştırma yapmaya başladı ve Girik'in adı kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki Fatma Girik Kimdir? İşte ayrıntılar...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Efsane oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor. Fatma Girik ilk başrolünü 1957 yılında "Leke" adlı film ile oynamıştır. Fatma Girik oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı. İşte ayrıntılar...

Fatma Girik kimdir?

Dört yapraklı yoncanın unutulmaz ismi Fatma Girik Bodrum'da göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle aniden hastaneye kaldırıldı.
Fatma Girik'in hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.
12 Aralık 1942 İstanbul doğumlu Fatma Girik 78 yaşındadır. Münevver Girik ve Hayri Girik çiftinin üç çocuğundan birisidir.
Liseyi Cağaloğlu Kız Lisesi'nde okudu. İlk başrolünü 1957'de, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin üstlendiği "Leke" filmiyle oynadı.
Memduh Ün'ün yönettiği 1960 yapımı "Ölüm Peşimizde" filmiyle Fatma Girik oyunculuk kariyerinde çıkış yakaladı.
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Fatma Girik

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