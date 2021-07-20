Fatma Girik kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Fatma Girik sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Efsane oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor. Fatma Girik ilk başrolünü 1957 yılında "Leke" adlı film ile oynamıştır. Fatma Girik oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı. İşte ayrıntılar...