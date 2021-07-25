Fenerbahçe Rafinha Alcantara'nın peşinde

Fenerbahçe'nin PSG'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünün uygulanacağı yazıldı. Kanarya uzun süre Paulinho ile ilgilenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. PSG, Rafinha'yı önümüzdeki sezon kadroda kesinlikle düşünmüyor.
(AKŞAM)
SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER
ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray
AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
LIONEL CAROLE
Strasbourg -> Kayserispor
Bonservis: Bedelsiz
MEHMET TOPAL
Başakşehir -> Beşiktaş
Bonservis: Bedelsiz
LUCAS CASTRO
Fatih Karagümrük -> Adana Demirspor
Bonservis: Açıklanmadı
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