Fenerbahçe Rafinha Alcantara'nın peşinde

Fenerbahçe'nin PSG'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünün uygulanacağı yazıldı. Kanarya uzun süre Paulinho ile ilgilenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. PSG, Rafinha'yı önümüzdeki sezon kadroda kesinlikle düşünmüyor.

(AKŞAM)