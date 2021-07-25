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Fenerbahçe Rafinha Alcantara'nın peşinde

25.07.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya basınına göre; Fenerbahçe, Rafinha Alcantara'yla sözleşme imzalamak üzere.

Fenerbahçe'nin PSG'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünün uygulanacağı yazıldı. Kanarya uzun süre Paulinho ile ilgilenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. PSG, Rafinha'yı önümüzdeki sezon kadroda kesinlikle düşünmüyor.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Fransa
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