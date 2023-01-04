Göğüs ölçüleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu! “Seksi olmak için kıvrımlara ihtiyacım yok”

Sosyal medyadan kusursuz güzellik anlayışını reddeden paylaşımlar yapan Clara Dao, her kadının kendi bedeninde güzel olduğunu savunuyor. Kadınların standartlaştırılmaması gerektiğini ifade eden Dao, 160 binden fazla takipçisi bulunan sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşarak samimi bir itirafta bulundu. İnsanların düşüncelerinden korktuğu için bazı kıyafetleri giyme konusunda çekingelere sahip olduğunu belirten Dao, yıllar içinde bu durumla barıştığını ve artık insanların düşüncelerini önemsediğini söyledi.

KORKULARININ ÜZERİNE GİTTİ

Zayıf olduğu için bedenini saklamak adına bol kıyafetler giymeyi tercih ettiğini dile getiren Dao, zamanla bu durumun üstesinden özgüveni sayesinde geldiğini belirtti. Vücudunu bikini takımıyla gururla sergileyen Dao gönderisine, “Umarım hem zihinsel hem de fiziksel olarak iyisindir! Bu fotoğrafları gözden geçiryiordum ve kendimi sevmek için çekildiğim bu fotoğrafları paylaşmaya karar verdim. Bu paylaşımı büyük bir gurur ve sevinç içinde yapıyorum” notunu ekledi.

Kendini ve bedenini sevme yolculuğundan söz eden Dao, “Hayatımın uzun bir döneminde bedenimi kendime saklamaya karar vermiştim. Vücudumun nasıl göründüğünü saklamak için pek çok yol denedim Bol giysiler giymek, bana bile uymayan bir push-up sutyen giymeden asla dışarı çıkmamak, asla bikini veya vücudu saran elbiseler giymemek bunlardan sadece bir kısmıyıdı. Vücudumun nasıl göründüğünden utanıyordum” dedi.