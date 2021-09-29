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'Google Translate' ile aşk yaşayan Ahmet hayatının şokunu yaşadı! 4 ay sonra...

29.09.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara, sosyal medyadan Google Translate ile iletişim kurduğu Endonezyalı Nel Mawati ile dünya evine girdi. Ancak hayallerini süsleyen evlilik beklediği gibi çıkmadı. Aradan geçen 4 ayın ardından Kara'dan kaçarak ülkesine dönen Mawati, 44 yaşındaki adamın hayatını kabusa çevirdi. Şimdilerde Mawati'den boşanmanın yollarını arayan Kara, evliliği noktalandırma konusunda çaresiz kaldığını söyledi. "Ne yapacağımı bilmiyorum" diyen Kara, çıkar yol arıyor.

Pamukkale ilçesinde bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kara (44), 2018'de sosyal medya üzerinden Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Riau'nun başkenti Pekanbaru'nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati (39) ile tanıştı. Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden Google Translate aracılığıyla iletişim kurdu. Bir süre sonra Kara ile Bahasa dilini konuşan Mawati, evlenmeye karar verdi.

ULAŞABİLMEK İÇİN 13 SAAT YOLCULUK YAPTI

Kara, bankadan 30 bin lira kredi çekip uçakla Endonezya'ya gitti, 13 saat süren yolculuğun sonunda Mawati'nin köyüne ulaştı. Kara ile Mawati, Endonezya'da dini nikah yaptı. Kara, ailesinden evlilik için onay aldığı Mawati'yi, 2019 yılının Nisan ayında memleketi Denizli'ye getirdi.

DÜĞÜN MASRAFLARINI MAHALLELİ KARŞILADI

DÜĞÜN MASRAFLARINI MAHALLELİ KARŞILADI
Burada nikah kıyıp evlenen çiftin düğün masraflarını mahalleli karşıladı. Kara çifti, evlilikleri boyunca da cep telefonlarına yükledikleri çeviri programı aracılığıyla iletişim kurdu. Mawati düğünden 4 ay sonra ülkesine döndü ve bir daha geri gelmedi. Kara, şimdi bir türlü ulaşamadığı Mawati'den boşanmanın yollarını arıyor.

"NEDEN GİTTİ ANLAMADIM, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

"NEDEN GİTTİ ANLAMADIM, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"
Düğünden 4 ay sonra ilk evliliğinden oğlunun kaza yaptığını, memleketine gidip gelmek istediğini söyleyen ancak bir daha dönmeyen Mawati'nin yaklaşık 5 bin lira tutan yolculuk masraflarını arkadaşından borç alarak karşıladığını da belirten Ahmet Kara, şunları söyledi:

"2019 YILINDAN BERİ ONA ULAŞAMADIM"

"2019 YILINDAN BERİ ONA ULAŞAMADIM"
"Eşimi havalimanına kadar götürdüm. Gittikten sonra bir süre sosyal medya üzerinden konuştuk, beni istemediğini söyledi. Daha sonra beni sosyal medya hesaplardan engellemiş. 2019 yılının Eylül ayından bu yana ona hiçbir şekilde ulaşamadım. Ancak onu sevmiştim. Neden böyle yaptı, anlamadım. Hayal kırıklığı yaşadım. Hala çektiğim kredinin taksitlerini ödüyorum. Boşanmak istiyorum, o da olmuyor. Savcılığa ve aile mahkemesine dilekçe verdim, sonuç alamadım. Hatta şu an bir nişanlım var, onunla evlenmek istiyorum. Ancak resmi nikahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum." DHA
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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale
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