Gördüğü rüyayı anlattı Nur Viral şoke oldu! 'Arkadaşım çırılçıplak yatak odamda...'

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

''Yatak odamın kapısını bir açıyorum arkadaşım çırılçıplak ve yanında eşim var kıyafeti giyilmiş durumda. 'Ne yapıyorsun burada?' diyorum hiçbir tarafa bakmadan omzundan çekiyorum. Ama eşim o kadar geniş ki gülüyor eğleniyor. Bu şekilde uyandım. Buna ne diyebilirim?' dedi.