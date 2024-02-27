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  4. Gördüğü rüyayı anlattı Nur Viral şoke oldu! 'Arkadaşım çırılçıplak yatak odamda...'

Gördüğü rüyayı anlattı Nur Viral şoke oldu! 'Arkadaşım çırılçıplak yatak odamda...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 14:59
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Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Bazı günler ünlü sunucuya uzman isimler eşlik ediyor. Ünlü Rüya Yorumcusu Mehmet Emin Kırgil'in konuk olduğu bölümde canlı yayına gelen soru herkesi şaşırttı.

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

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NUR VİRAL ÇOK ŞAŞIRDI

Canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Nur Viral'e bazı günler uzman isimler eşlik ediyor.
Programın son bölümüne Ünlü Rüya Yorumcusu Mehmet Emin Kırgil konuk oldu.
Canlı yayına bağlanan konuklar gördükleri rüyaları anlatıp ne anlama geldiğini sordu.
Nur Viral'in programına bağlanan bir kadının gördüğü rüya ağızları açık bıraktı. Konuk rüyasını şöyle anlattı;
''Yatak odamın kapısını bir açıyorum arkadaşım çırılçıplak ve yanında eşim var kıyafeti giyilmiş durumda. 'Ne yapıyorsun burada?' diyorum hiçbir tarafa bakmadan omzundan çekiyorum. Ama eşim o kadar geniş ki gülüyor eğleniyor. Bu şekilde uyandım. Buna ne diyebilirim?' dedi.
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Hayatta Her Şey Var Nur Viral sosyal medya rüya turu
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