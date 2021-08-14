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  4. Görüntü Rize'den! Heyelan 3 katlı binayı böyle sürükledi

Görüntü Rize'den! Heyelan 3 katlı binayı böyle sürükledi

14.08.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de şiddetli yağış sonrası Çayeli ilçesi Esendağ köyünde yaşanan heyelanda 3 katlı bina altındaki toprak ile birlikte sürüklenerek yan yattı.

Heyelan ilçeye bağlı Esendağ köyü Esnaflar mahallesinde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle mahallenin yolunda çökme meydana geldi.

"ZATEN SABAHA KADAR KORKUDAN UYUYAMAMIŞTIK"

Saat 09.17 sularında ise yolun hemen alt kısmında bulunan inşaat halindeki 3 katlı bina toprakla birlikte kayarak yan yattı. Olay anını anlatan mahalle sakini Bayram Kara “Saat 05.00’da yol aşağıya doğru çöktü. Dün akşamki şiddetli yağıştan ötürü zaten sabaha kadar korkudan uyuyamamıştık. Köyün altındaki yol çalışmıyor, üst yol da gitti” dedi.

"YOL EVLE BİRLİKTE KOMPLE KAYDI"

Bir diğer mahalle sakini Yılmaz Kara ise “Sabah 05.00’da baktığımda yol zaten kopmuştu ama ev yerindeydi. 09.25’de ise yol evle birlikte komple kaydı. Aşağıdaki ırmağa oturdu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan inşaat halindeki evin sahibi olan Ahmet Kara’nın geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA)

TOPRAK İLE SÜRÜKLENİP YAN YATTI

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Anahtar Kelimeler:
Rize
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