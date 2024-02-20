HATAY SEÇİM ANKETİ | Lütfü Savaş kesinleşti, 2019'a oranla yüzde 10'luk değişim çekti! TİP'in adayı Gökhan Zan ne kadar oy alıyor? AK Parti...

Hatay seçim sonuçlarıyla ilgili son anket çalışması yapıldı. Tartışmaların odağındaki isimlerden olan mevcut başkan Lütfü Savaş'ın adaylığının kesinleşmesinin ardından gözler, AK Parti adayı Mehmet Öntürk ve TİP adayı Gökhan Zan'ın alacağı oy oranına çevrilmişti. Area Araştırma Başkanı Murat Karan, Hatay'daki son durumu ve son anket sonuçlarını paylaştı. Savaş'ın 2019'daki seçimlere göre kaybettiği oy oranını açıklayan Karan, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Hatay seçim anketiyle ilgili tüm detaylar...



