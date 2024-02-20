HATAY SEÇİM ANKETİ | Lütfü Savaş kesinleşti, 2019'a oranla yüzde 10'luk değişim çekti! TİP'in adayı Gökhan Zan ne kadar oy alıyor? AK Parti...

Hatay seçim sonuçlarıyla ilgili son anket çalışması yapıldı. Tartışmaların odağındaki isimlerden olan mevcut başkan Lütfü Savaş'ın adaylığının kesinleşmesinin ardından gözler, AK Parti adayı Mehmet Öntürk ve TİP adayı Gökhan Zan'ın alacağı oy oranına çevrilmişti. Area Araştırma Başkanı Murat Karan, Hatay'daki son durumu ve son anket sonuçlarını paylaştı. Savaş'ın 2019'daki seçimlere göre kaybettiği oy oranını açıklayan Karan, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Hatay seçim anketiyle ilgili tüm detaylar...
Hatay'daki yerel seçim sonuçları şimdiden merak konusu oldu. 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay'da mevcut başkan Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği günlerdir tartışma konusuydu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün saatler süren toplantı sonunda Savaş isminde karar kıldı.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir." denildi.
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Savaş, protestolara maruz kamış; adaylığı tartışma konusu olmuştu. CHP lideri Özel, "Hatay’da yapılan anketlerde daha iyi bir alternatif görürsem değiştiririz, buna Lütfü Bey de anlayış gösterir. Hatay halkıyla inatlaşıyor değiliz, inatlaşsak kararımız kesin der, giderdik" ifadelerini kullanmıştı.
Lütfü Savaş'ın adaylığının kesinleşmesinin ardından Hatay seçim sonuçları merak konusu oldu. Kentte; AK Parti Mehmet Öntürk'ü aday göstermiş, TİP ise Gökhan Zan ismini açıklamıştı.
Hatay'daki adayların son oy oranlarını ise Area Araştırma Başkanı Murat Karan açıkladı. Tele 1'deki canlı yayına konuk olan Karan, Hatay'daki son durumu paylaştı. 10-17 Şubat tarihleri arasında yapılan ankette CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 46,7; AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 41,1 oy aldı. Diğer adayların ise toplam oyunun yüzde 12,2 olduğu görüldü.