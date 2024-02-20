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  4. HATAY SEÇİM ANKETİ | Lütfü Savaş kesinleşti, 2019'a oranla yüzde 10'luk değişim çekti! TİP'in adayı Gökhan Zan ne kadar oy alıyor? AK Parti...

HATAY SEÇİM ANKETİ | Lütfü Savaş kesinleşti, 2019'a oranla yüzde 10'luk değişim çekti! TİP'in adayı Gökhan Zan ne kadar oy alıyor? AK Parti...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.02.2024 09:09 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerde en çok merak edildiği illerin başında gelen Hatay'da son seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. 6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu kentte CHP Lütfü Savaş isminde karar kılarken, AK Parti Mehmet Öntürk'ü aday göstermiş, TİP ise Gökhan Zan ismini açıklamıştı. Seçimlere kısa bir süre kalırken Hatay'da kim önde? sorusunun yanıtı merak edilirken, adayların son oy oranları belli oldu. Son seçimlere göre yüzde 10'luk artış ise dikkat çekti.

Hatay seçim sonuçlarıyla ilgili son anket çalışması yapıldı. Tartışmaların odağındaki isimlerden olan mevcut başkan Lütfü Savaş'ın adaylığının kesinleşmesinin ardından gözler, AK Parti adayı Mehmet Öntürk ve TİP adayı Gökhan Zan'ın alacağı oy oranına çevrilmişti. Area Araştırma Başkanı Murat Karan, Hatay'daki son durumu ve son anket sonuçlarını paylaştı. Savaş'ın 2019'daki seçimlere göre kaybettiği oy oranını açıklayan Karan, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Hatay seçim anketiyle ilgili tüm detaylar...

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LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞI KESİNLEŞTİ

LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞI KESİNLEŞTİ

Hatay'daki yerel seçim sonuçları şimdiden merak konusu oldu. 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay'da mevcut başkan Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği günlerdir tartışma konusuydu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün saatler süren toplantı sonunda Savaş isminde karar kıldı.

CHP LÜTFÜ SAVAŞ'I RESMEN AÇIKLADI

CHP LÜTFÜ SAVAŞ'I RESMEN AÇIKLADI

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir." denildi.

'ALTERNATİF ADAY' GÜNDEME GELMİŞTİ

'ALTERNATİF ADAY' GÜNDEME GELMİŞTİ

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Savaş, protestolara maruz kamış; adaylığı tartışma konusu olmuştu. CHP lideri Özel, "Hatay’da yapılan anketlerde daha iyi bir alternatif görürsem değiştiririz, buna Lütfü Bey de anlayış gösterir. Hatay halkıyla inatlaşıyor değiliz, inatlaşsak kararımız kesin der, giderdik" ifadelerini kullanmıştı.

3 İSİM ARASINDA GEÇECEK BİR YARIŞ OLABİLİR

3 İSİM ARASINDA GEÇECEK BİR YARIŞ OLABİLİR

Lütfü Savaş'ın adaylığının kesinleşmesinin ardından Hatay seçim sonuçları merak konusu oldu. Kentte; AK Parti Mehmet Öntürk'ü aday göstermiş, TİP ise Gökhan Zan ismini açıklamıştı.

HATAY'DA KİM ÖNDE? SON SEÇİM ANKETİ

HATAY'DA KİM ÖNDE? SON SEÇİM ANKETİ

Hatay'daki adayların son oy oranlarını ise Area Araştırma Başkanı Murat Karan açıkladı. Tele 1'deki canlı yayına konuk olan Karan, Hatay'daki son durumu paylaştı. 10-17 Şubat tarihleri arasında yapılan ankette CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 46,7; AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 41,1 oy aldı. Diğer adayların ise toplam oyunun yüzde 12,2 olduğu görüldü.

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seçim anketi Lütfü Savaş Yerel seçim Hatay CHP gökhan zan türkiye işçi partisi
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