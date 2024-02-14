Her satırı korkunç! Karısını bıçaklayarak öldürdü... Cansız bedeniyle selfie çekilerek ailesine gönderdi

16 yaşında bir oğlu olan Vieria'nın ölümünden öncesinde ailesinden ve arkadaşlarından yardım isteyen mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Mesajlarında kocasının kendisini öldürmek istediğini söyleyerek yardım isteyen genç kadının "Bana yardım edin. Beni öldürmek istiyor" ifadelerini kullandığını mahkemede ifade edildi.