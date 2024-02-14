Her satırı korkunç! Karısını bıçaklayarak öldürdü... Cansız bedeniyle selfie çekilerek ailesine gönderdi

MYNET-DIŞ HABERLER Brezilya'nın Itopororoca kentinde 39 yaşındaki Jose Torres isimli bir adam, 34 yaşındaki eşi Daniele Vieria'yı bıçaklayarak öldürdü. Karısını öldürdükten sonra kadının cansız bedeniyle selfie çektiren Torres fotoğrafları arkadaşları ve ailesine gönderdi. Fotoğrafı gönderdikten sonra intihar etmeye çalışan Torres polisler tarafından yakalandı. Önce hastanede tedavi gören cani koca iyileştikten sonra ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
16 yaşında bir oğlu olan Vieria'nın ölümünden öncesinde ailesinden ve arkadaşlarından yardım isteyen mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Mesajlarında kocasının kendisini öldürmek istediğini söyleyerek yardım isteyen genç kadının "Bana yardım edin. Beni öldürmek istiyor" ifadelerini kullandığını mahkemede ifade edildi.