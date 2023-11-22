HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Isparta'daki belediye işçisinin tekme attı, poşetten çıkan el bombaları şaşkına çevirdi: Vurunca içinden demir sesleri geldi

Isparta'daki belediye işçisinin tekme attı, poşetten çıkan el bombaları şaşkına çevirdi: Vurunca içinden demir sesleri geldi

22.11.2023 17:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, belediye işçisinin tekme attığı poşetten el bombaları çıktı. Polis bombaları incelemek için emniyete götürürken, bombaları bulan işçi Tuncay Kaya, "Tuvalet ihtiyacını gidermeye gelmiştim. Poşet buldum, poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi. Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm." dedi.

Isparta’da bir belediye işçisinin tekme attığı poşetten el bombaları çıktı. İşçinin haber vermesiyle polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, bombaları incelemek için emniyete götürdü.


Günün önemli manşetleri

Olay, saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesi İstasyon Mahallesi eski tren garında medyana geldi. Belediye işçisi Tuncay Kaya arkadaşlarıyla çalışırken tren garına ait tarihi Sundurma Şefliği’nin önüne geldi. Önüne çıkan poşete tekme atan Tuncay Kaya, demir olduğunu fark edip poşetin içine baktığında el bombalarını gördü.

EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEMELERDE BULUNDU

EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEMELERDE BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eğirdir Emniyet Müdürü Özcan Alıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından el bombaları Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. El bombalarının durumu ve sayısı ile ilgili ise bilgi verilmedi.

“TEKME ATTIM, DEMİR SESİ GELDİ”

“TEKME ATTIM, DEMİR SESİ GELDİ”
“Tuvalet ihtiyacını gidermeye gelmiştim, poşet buldum, poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi.” diyerek bombaları nasıl bulduğunu anlatan belediye işçisi Tuncay Kaya, “Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm, arkadaşları çağırdım. Arkadaşlar direkt polisi aradı ve olay yeri inceleme teslim aldı.” ifadelerini kullandı. Eğirdir’de geçen eylül ayında göl içerisinde 10 el bombası bulunmuş ve imha edilmişti. (DHA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Isparta el bombası
En Çok Okunan Haberler
Arda Turan'ın çektiği video kaydı, dava dosyasına da girdi!

Arda Turan'ın çektiği video kaydı, dava dosyasına da girdi!

Aracına 33 kurşun sıkılan kulüp başkanı hayatını kaybetti!

Aracına 33 kurşun sıkılan kulüp başkanı hayatını kaybetti!

Öğretmenler günü afişleri gündem yaratmıştı! Yenileri asıldı, açıklama geldi

Öğretmenler günü afişleri gündem yaratmıştı! Yenileri asıldı, açıklama geldi

400 bin lira kazanacaktı, 400 bin lira zararı var! "Nasıl böyle bir şey yaparlar?"

400 bin lira kazanacaktı, 400 bin lira zararı var! "Nasıl böyle bir şey yaparlar?"

Marketlerden toplatıldı! Ölümcül salgında vakalar yayıldı: "Satın alan derhal çöpe atsın"

Marketlerden toplatıldı! Ölümcül salgında vakalar yayıldı: "Satın alan derhal çöpe atsın"

Diyarbakır'da vahşet! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Diyarbakır'da vahşet! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

Müziğin ritmine kapıldı! Sokak ortasında spagat açıp dans etti

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.