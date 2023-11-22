Isparta'daki belediye işçisinin tekme attı, poşetten çıkan el bombaları şaşkına çevirdi: Vurunca içinden demir sesleri geldi

Isparta’da bir belediye işçisinin tekme attığı poşetten el bombaları çıktı. İşçinin haber vermesiyle polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, bombaları incelemek için emniyete götürdü.



Olay, saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesi İstasyon Mahallesi eski tren garında medyana geldi. Belediye işçisi Tuncay Kaya arkadaşlarıyla çalışırken tren garına ait tarihi Sundurma Şefliği’nin önüne geldi. Önüne çıkan poşete tekme atan Tuncay Kaya, demir olduğunu fark edip poşetin içine baktığında el bombalarını gördü.

EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEMELERDE BULUNDU İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eğirdir Emniyet Müdürü Özcan Alıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından el bombaları Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. El bombalarının durumu ve sayısı ile ilgili ise bilgi verilmedi.