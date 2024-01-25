İstanbul'a kar geri geliyor! Onlarca il beyaza bürünecek... Meteoroloji tarih verdi (25 Ocak hava durumu tahminleri)

Son hava durumu tahminleri açıklandı, İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tarih belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ocak hava durumu raporunu ve 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan tahminlerin ardından 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı da belli oldu. Hafta başında soğuk havanın etkisini artırdığı Türkiye'nin birçok ilinde, soğuyan hava kar yağışına dönecek. Yurdun onlarca ilinde lap lapa kar yağışı görülecek. Özellikle hafta sonunda yağışların birçok ilinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre beklenen kar yağışıyla ilgili tüm detaylar...
Soğuk havanın yüzünü gösterdiği İstanbul'da kar yağışı geri geliyor. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre; önümüzdeki Cumartesi akşamı hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmurun karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. İstanbul'un yüksek yerlerinde ise yer yer kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'un yanında yurdun birçok ilinde de kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Yozgat ve Niğde çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara ile doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına çıkması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı