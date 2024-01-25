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  4. İstanbul'a kar geri geliyor! Onlarca il beyaza bürünecek... Meteoroloji tarih verdi (25 Ocak hava durumu tahminleri)

İstanbul'a kar geri geliyor! Onlarca il beyaza bürünecek... Meteoroloji tarih verdi (25 Ocak hava durumu tahminleri)

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.01.2024 06:38 | Son Güncelleme:
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İstanbul kar yağışı haberi geldi. Hava sıcaklıkların özellikle bu hafta soğumasıyla birlikte, kış yüzünü iyiden iyiye göstermişti. Günlerdir merak edilen "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtı da belli oldu. Meteoroloji'nin yaptığı son hava durumu tahminlerine göre kar yağışı mega kente geri dönüyor. 25 Ocak hava durumu tahminlerinin açıklandığı raporda, İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tarih de yer aldı. İşte 25 Ocak hava durumu tahminleri ve kar yağışıyla ilgili detaylar.

Son hava durumu tahminleri açıklandı, İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tarih belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ocak hava durumu raporunu ve 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan tahminlerin ardından 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı da belli oldu. Hafta başında soğuk havanın etkisini artırdığı Türkiye'nin birçok ilinde, soğuyan hava kar yağışına dönecek. Yurdun onlarca ilinde lap lapa kar yağışı görülecek. Özellikle hafta sonunda yağışların birçok ilinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre beklenen kar yağışıyla ilgili tüm detaylar...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? TARİH BELLİ OLDU

Soğuk havanın yüzünü gösterdiği İstanbul'da kar yağışı geri geliyor. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre; önümüzdeki Cumartesi akşamı hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmurun karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. İstanbul'un yüksek yerlerinde ise yer yer kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor.

28 OCAK ISTANBUL

YURDUN BİRÇOK İLİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'un yanında yurdun birçok ilinde de kar yağışı etkili olacak.

29 OCAK PAZAR

Keşfet

25 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

25 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Yozgat ve Niğde çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

UYARILAR

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara ile doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına çıkması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı İstanbul
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