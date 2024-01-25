İstanbul'a kar geri geliyor! Onlarca il beyaza bürünecek... Meteoroloji tarih verdi (25 Ocak hava durumu tahminleri)

Son hava durumu tahminleri açıklandı, İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tarih belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ocak hava durumu raporunu ve 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan tahminlerin ardından 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı da belli oldu. Hafta başında soğuk havanın etkisini artırdığı Türkiye'nin birçok ilinde, soğuyan hava kar yağışına dönecek. Yurdun onlarca ilinde lap lapa kar yağışı görülecek. Özellikle hafta sonunda yağışların birçok ilinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre beklenen kar yağışıyla ilgili tüm detaylar...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? TARİH BELLİ OLDU

Soğuk havanın yüzünü gösterdiği İstanbul'da kar yağışı geri geliyor. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre; önümüzdeki Cumartesi akşamı hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmurun karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. İstanbul'un yüksek yerlerinde ise yer yer kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor.

YURDUN BİRÇOK İLİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'un yanında yurdun birçok ilinde de kar yağışı etkili olacak.



