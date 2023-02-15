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İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: İstanbullular dikkat bu ilçeler karanlığa gömülecek: İşte 15 Şubat 2023 elektrik kesintisi listesi!

15.02.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak iller BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. Megakent İstanbul'un birçok ilçesinde yaşanacak kesinti sebebiyle vatandaşlar AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan paylaşılan bilgileri inceleme yapmaya başladı. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? İşte, 15 Şubat 2023 elektrik kesintisi listesi...

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın internet sitelerinde yayımlandı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşen elektrik kesintileri ile ilgili güncel liste vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün elektrik kesintisi nedeniyle çok sayıda ilçe karanlığa gömülecek. İşte 15 Şubat 2023 elektrik kesintisi listesi...

İSTANBULLULAR DİKKAT BU İLÇELERDE ODALAR IŞIKSIZ KALACAK!

İstanbulda bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı belli oldu. Planlı elektrik kesintisi bilgileri BEDAŞ tarafından paylaşıldı.

İşte 15 Şubat 2023 Çarşamba günü elektrik kesintisi olan iller:

15 ŞUBAT ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

15 ŞUBAT ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
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