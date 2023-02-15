İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: İstanbullular dikkat bu ilçeler karanlığa gömülecek: İşte 15 Şubat 2023 elektrik kesintisi listesi!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın internet sitelerinde yayımlandı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşen elektrik kesintileri ile ilgili güncel liste vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün elektrik kesintisi nedeniyle çok sayıda ilçe karanlığa gömülecek. İşte 15 Şubat 2023 elektrik kesintisi listesi...