Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kabine Toplantısı kararları nelerdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nda tatil sürecinin değerlendirilmesi ve toplantının ardından söz konusu duruma ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.