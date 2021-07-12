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Kabine Toplantısı kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kabine Toplantısı kararları nelerdir?

12.07.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kabine Toplantısı kaçta başlayacak, kaçta bitecek?" , "Kabine Toplantısı kararları nelerdir?" sorularının yanıtı araştırılıyor. 2 haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekildi. 12 Temmuz 2021 Pazartesi gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınacağı öngörülüyor. İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kabine Toplantısı kararları nelerdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nda tatil sürecinin değerlendirilmesi ve toplantının ardından söz konusu duruma ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Kabine Toplantısı saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin sorunun cevabını millete sesleniş konuşmasında açıklayacağını ifade etmişti.
Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin 9 ile 10 gün arasında olabileceğini söylemişti.
Kabine Toplantısı'nda tatil meselesinin ve vaka sayısının ele alınması bekleniyor.
Kabine Toplantısı'nın 15.30'da başlayacağı açıklandı. 19.00'dan sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nda alınan kararları basın açıklaması ile Türkiye'ye duyurması bekleniyor.
5 Temmuz 2021'de gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjde vermişti.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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