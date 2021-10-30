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  4. Kafasını yere çarptı! Dahi olarak uyandı! İşte duyunca şaşkına döneceğiniz 5 ilginç olay

Kafasını yere çarptı! Dahi olarak uyandı! İşte duyunca şaşkına döneceğiniz 5 ilginç olay

30.10.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimi hala çözülemedi kimiyse mantıklı sebepleri açıklandığı halde kafalarda soru işaretleri bırakmaya devam etti. İşte duyunca şaşıp kalacağınız dünyanın en ilginç 5 olayı...

Kafasını yere çarptıktan sonra dahi olarak uyanan adam, dans hastalığına yakalanıp teker teker ölen insanlar, gökten yağan et parçaları... Kulağa ne kadar sıra dışı geliyor öyle değil mi?

İŞTE DÜNYANIN EN İLGİNÇ 5 OLAYI

Kafasını yere çarpıp dahi olan adam

Kafasını yere çarpıp dahi olan adam
Derek Amato, 2006 yılında havuza daldığı sırada kafasını havuzun zeminine çarpınca, büyük bir beyin sarsıntısı geçirmişti. Yüzde 35 oranında işitme kaybı yaşayan Derek, sevenlerini korkutan kafa travmasından sonra bir müzik dahisi oldu. Derek'in, dünyada travma sonrası dahilik kazanan tek insan olduğu biliniyor. Derek'in doktorları, benzer vakaların yaşandığını ancak hiçbirinin Derek'in müzik dahiliği kadar güçlü olmadığını savunuyor. 54 yaşındaki Amato, şimdilerde başarılı bir piyano bestecisi...

Ortadan kaybolan Avustralya Başbakanı

Ortadan kaybolan Avustralya Başbakanı
Avustralya’nın 17. Başbakanı Harold Edward Holt'un gizemli öyküsü, hala birçok yerde anlatılıyor. Okyanusta yüzmeyi çok seven Holt, arkadaşları ile birlikte Portsea isimli sahil kasabasına gitti. Holt'un arkadaşları, yüzmek için okyanusa giren Başbakan'ın bir anda ortadan kaybolduğunu söylediler. Herkes, Holt'un boğulduğunu ve cesedinin kaybolduğunu düşündü ancak cesedin yıllarca bulunamaması, Holt'un CIA tarafından öldürüldüğü yönünde şüpheler oluşturdu. Holt hakkında intihar söylentileri dolaşsa da, Başbakan'ın çevresi, böyle bir şeyin mümkün olmadığını savunuyor.

Şaşkına çeviren et yağmuru

Şaşkına çeviren et yağmuru
1876 yılında ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan et yağmuru, bölge halkını şaşkına çevirmişti. Crouch isimli bir kadın, balkonunda sabun yaptığı sırada, başından aşağıya et parçaları yağdığını iddia etti. Gökten düşen tuhaf parçaların tadına bakan halk, kuzu ya da geyik eti olduğunu söyledi. Ancak bilim insanları, bu sıra dışı et parçalarının bir at ya da bebeğin akciğerine ait doku parçaları olduğunu açıkladı. Araştırmanın derinleşmesiyle, söz konusu etlerin, yırtıcı kuşların kustuğu yiyecekler olduğu duyuruldu. Bölge halkı, tüm bu açıklamalara rağmen, gökten yağan etlerin, Tanrı'nın bir işareti olduğunu savunmuştu.

Dans ettiği için ölen insanlar

Dans ettiği için ölen insanlar
Fransa'nın Strazburg şehri, 1518 yılında tuhaf bir hastalıkla karşı karşıya geldi. 'Dans salgını' olarak da bilinen bu hastalık yüzünden, 400 kişi durmak bilmeden dans etti. Salgına yakalanan kişiler, yoruldukları halde dans etmeyi bırakamıyordu. Talihsiz topluluk, aşırı yorgunluk ve kalp krizine bağlı olarak teker teker hayatlarını kaybettiler. Uzmanlar, akıl ermeyen bu hastalığın 'kan sıcaklığı' nedeniyle meydana geldiğini belirttiler. Hastalığa, ergot mantarlarından kaynaklanan bir gıda zehirlenmesinin yol açtığını düşünülse de, bilim dünyası, tam anlamıyla emin olunan bir sonuca varamadı.

2 bin yıllık cesette duran kan

2 bin yıllık cesette duran kan
Milattan önce 163 yılında öldüğü düşünülen ve soylu bir adamın karısı olan Xin Zhui, birçok kaynakta, bütün gün et yemesi ve oturması özelliğiyle tanıtılıyor. Çinli Xin Zhui'nin mezarı, ölümünden 2 bin yıl sonra Çin’de bulunan Mawangdui isimli bir tepede bulundu. Xin Zhui'yi dünyanın en ilginç olayları arasına sokan şey ise damarlarında kan bulunmuş olmasıydı. Lady Day olarak da bilinen kadının kan damarları bozulmamıştı. Hatta saçları ve kirpikleri bile yerinde duruyordu. Damarlarında A tipi kana rastlanan 2 bin yıllık ceset, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Cesetteki kanın hala duruyor olmasına ise magnezyum içeren bir sıvının neden olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Lady Day'in ölmeden hemen önce kavun yemiş olduğu da, midesinde bulunan kavun tohumlarından anlaşılmıştı.
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