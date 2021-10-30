Kafasını yere çarptı! Dahi olarak uyandı! İşte duyunca şaşkına döneceğiniz 5 ilginç olay

Kafasını yere çarptıktan sonra dahi olarak uyanan adam, dans hastalığına yakalanıp teker teker ölen insanlar, gökten yağan et parçaları... Kulağa ne kadar sıra dışı geliyor öyle değil mi?

İŞTE DÜNYANIN EN İLGİNÇ 5 OLAYI

Kafasını yere çarpıp dahi olan adam Derek Amato, 2006 yılında havuza daldığı sırada kafasını havuzun zeminine çarpınca, büyük bir beyin sarsıntısı geçirmişti. Yüzde 35 oranında işitme kaybı yaşayan Derek, sevenlerini korkutan kafa travmasından sonra bir müzik dahisi oldu. Derek'in, dünyada travma sonrası dahilik kazanan tek insan olduğu biliniyor. Derek'in doktorları, benzer vakaların yaşandığını ancak hiçbirinin Derek'in müzik dahiliği kadar güçlü olmadığını savunuyor. 54 yaşındaki Amato, şimdilerde başarılı bir piyano bestecisi...

Ortadan kaybolan Avustralya Başbakanı Avustralya’nın 17. Başbakanı Harold Edward Holt'un gizemli öyküsü, hala birçok yerde anlatılıyor. Okyanusta yüzmeyi çok seven Holt, arkadaşları ile birlikte Portsea isimli sahil kasabasına gitti. Holt'un arkadaşları, yüzmek için okyanusa giren Başbakan'ın bir anda ortadan kaybolduğunu söylediler. Herkes, Holt'un boğulduğunu ve cesedinin kaybolduğunu düşündü ancak cesedin yıllarca bulunamaması, Holt'un CIA tarafından öldürüldüğü yönünde şüpheler oluşturdu. Holt hakkında intihar söylentileri dolaşsa da, Başbakan'ın çevresi, böyle bir şeyin mümkün olmadığını savunuyor.

Şaşkına çeviren et yağmuru 1876 yılında ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan et yağmuru, bölge halkını şaşkına çevirmişti. Crouch isimli bir kadın, balkonunda sabun yaptığı sırada, başından aşağıya et parçaları yağdığını iddia etti. Gökten düşen tuhaf parçaların tadına bakan halk, kuzu ya da geyik eti olduğunu söyledi. Ancak bilim insanları, bu sıra dışı et parçalarının bir at ya da bebeğin akciğerine ait doku parçaları olduğunu açıkladı. Araştırmanın derinleşmesiyle, söz konusu etlerin, yırtıcı kuşların kustuğu yiyecekler olduğu duyuruldu. Bölge halkı, tüm bu açıklamalara rağmen, gökten yağan etlerin, Tanrı'nın bir işareti olduğunu savunmuştu.

Dans ettiği için ölen insanlar Fransa'nın Strazburg şehri, 1518 yılında tuhaf bir hastalıkla karşı karşıya geldi. 'Dans salgını' olarak da bilinen bu hastalık yüzünden, 400 kişi durmak bilmeden dans etti. Salgına yakalanan kişiler, yoruldukları halde dans etmeyi bırakamıyordu. Talihsiz topluluk, aşırı yorgunluk ve kalp krizine bağlı olarak teker teker hayatlarını kaybettiler. Uzmanlar, akıl ermeyen bu hastalığın 'kan sıcaklığı' nedeniyle meydana geldiğini belirttiler. Hastalığa, ergot mantarlarından kaynaklanan bir gıda zehirlenmesinin yol açtığını düşünülse de, bilim dünyası, tam anlamıyla emin olunan bir sonuca varamadı.