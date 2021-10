Kafasını yere çarptı! Dahi olarak uyandı! İşte duyunca şaşkına döneceğiniz 5 ilginç olay

Şaşkına çeviren et yağmuru

1876 yılında ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan et yağmuru, bölge halkını şaşkına çevirmişti. Crouch isimli bir kadın, balkonunda sabun yaptığı sırada, başından aşağıya et parçaları yağdığını iddia etti. Gökten düşen tuhaf parçaların tadına bakan halk, kuzu ya da geyik eti olduğunu söyledi. Ancak bilim insanları, bu sıra dışı et parçalarının bir at ya da bebeğin akciğerine ait doku parçaları olduğunu açıkladı. Araştırmanın derinleşmesiyle, söz konusu etlerin, yırtıcı kuşların kustuğu yiyecekler olduğu duyuruldu. Bölge halkı, tüm bu açıklamalara rağmen, gökten yağan etlerin, Tanrı'nın bir işareti olduğunu savunmuştu.