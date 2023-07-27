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    4. Kanalizasyonun içinde kendisine yepyeni bir dünya kurdu! Evinde yok yok... “Kira ödemeden yaşıyoruz”

    Kanalizasyonun içinde kendisine yepyeni bir dünya kurdu! Evinde yok yok... “Kira ödemeden yaşıyoruz”

    27.07.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    21 yaşında Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınan 48 yaşındaki Carlos ismli bir adam kanalizasyon içine inşa ettiği sıra dışı hayatını anlattı. New York’ta evsiz kaldıktan sonra kalıpların dışına çıkmak zorunda kaldığını belirten Carlos, kira ödemeden kanalizasyonda yaşadığını ve evinde bilgisayar ile mikrodalga fırın olmak pek çok teknolojik alet bulunuyor.

    İki yıldan fazla bir süredir kanalizasyonda yaşadığını ifade eden Carlos, New York’un batı yakasında kalıyor. New York’un kanalizasyonlarınd ayaşayan evsizlere “köstebek insanları” denildiğini söyleyen Carlos halinden mutlu olduğunu ifade etti. YouTube yaratıcısı Erik Swanson yer altında yaşayan insanlarla tanışmak için Manhattan’a giderken Carlos’un hayatını da detaylıca öğrendi.

    “İHTİYACIM OLAN HER ŞEYE SAHİBİM”

    Aslen Küba doğumlu olan Carlos, bir bilgisayar, buzdolabı ve mikrodalga dahil olmak üzere yeraltında evinde ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu söyledi. Kendisine ait bir düzen kurduğunu belirten Carlos, “Br kanalizasyonda yaşıyorum ve ihtiyacım olan her şeye sahibim. Isı, elektrik, her şey...” dedi.

    Yerdeki bir delikte bulunan merdivenle evine inildiğini anlatan Carlos, kanalizasyonu dönüştürme şeklini gösterdi. Misafirlerine ayakkabılarını çıkartmalarını söyleyen Carlos’un “Hoş geldiniz” yazılı paspası ise dikkatlerden kaçmadı.

    ÇÖP KUTULARINDAN TOPLAMIŞ

    ÇÖP KUTULARINDAN TOPLAMIŞ

    Kanalizasyon evini Carlos, bilgisayar, yazıcı, buzdolabı ve mikrodalga fırınla tamamladı. Bir güç kaynağına bağlandıktan ve tünele bir elektrik hattı döşendikten sonra hepsi tamamen işlevsel olarak çalışıyor. Tüm eşyalarını çöpten aldığını söyleyen Carlos, “Her şeyi çöpten buldum ve kesinlikle kötü kokmuyor” dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika New York kanalizasyon

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