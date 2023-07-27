Kanalizasyonun içinde kendisine yepyeni bir dünya kurdu! Evinde yok yok... “Kira ödemeden yaşıyoruz”

İki yıldan fazla bir süredir kanalizasyonda yaşadığını ifade eden Carlos, New York’un batı yakasında kalıyor. New York’un kanalizasyonlarınd ayaşayan evsizlere “köstebek insanları” denildiğini söyleyen Carlos halinden mutlu olduğunu ifade etti. YouTube yaratıcısı Erik Swanson yer altında yaşayan insanlarla tanışmak için Manhattan’a giderken Carlos’un hayatını da detaylıca öğrendi.
Aslen Küba doğumlu olan Carlos, bir bilgisayar, buzdolabı ve mikrodalga dahil olmak üzere yeraltında evinde ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu söyledi. Kendisine ait bir düzen kurduğunu belirten Carlos, “Br kanalizasyonda yaşıyorum ve ihtiyacım olan her şeye sahibim. Isı, elektrik, her şey...” dedi.
Yerdeki bir delikte bulunan merdivenle evine inildiğini anlatan Carlos, kanalizasyonu dönüştürme şeklini gösterdi. Misafirlerine ayakkabılarını çıkartmalarını söyleyen Carlos’un “Hoş geldiniz” yazılı paspası ise dikkatlerden kaçmadı.
Kanalizasyon evini Carlos, bilgisayar, yazıcı, buzdolabı ve mikrodalga fırınla tamamladı. Bir güç kaynağına bağlandıktan ve tünele bir elektrik hattı döşendikten sonra hepsi tamamen işlevsel olarak çalışıyor. Tüm eşyalarını çöpten aldığını söyleyen Carlos, “Her şeyi çöpten buldum ve kesinlikle kötü kokmuyor” dedi.