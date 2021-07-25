Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor

Sınır kapısında gurbetçi araçları yoğunluk oluşturdu. Anavatana ulaşan bazı gurbetçiler gözyaşlarını tutamadı, bazıları ise araçlarından açtıkları müzikle oynadı. Hollanda'dan gelen Ahmet Koyuncu, AA muhabirine, Türkiye'yi çok özlediğini, vatanına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

GURBETÇİLERİN TÜRKİYE HASRETİ

Türkiye'de yaşayanların ülkenin kıymetini bilmesi gerektiğini belirten Koyuncu, "Bu duygu başka, değişik bir duygu. O bayrağı görmek dünyaya bedel. Sevin Türkiye'yi sevin. Bizim de kaderimiz gurbetçi olmak. Gönül ister miydi gurbetçi olmayı." dedi.

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Koyuncu, "Memleket özlenmez mi hiç. Bayrağı gördüğümüz zaman 3500 kilometre yorgunluğu yaşamamış gibiyiz.

Yoluna ölürüz Türkiye'nin. İnşallah bir gün döneceğim. Çok farklı bir duygu, tek dileğim Türkiye'nin kıymetini bilin. Gözyaşıyla geliyoruz, gözyaşıyla gidiyoruz." diye konuştu.

Fransa'dan gelen Zeliha Ceylan ise hasretle vatanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.