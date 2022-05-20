Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nu buluşturan düğün! "Çocuklarınızın sayısını kendiniz belirlemeniz üzere..."

Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki Regnum Carya Hotel’in stadyumunda açık havada düzenlenen nikah törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan yardımcıları, çok sayıda milletvekili, aralarında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş’ın da bulunduğu bazı CHP’li büyükşehir ve il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ayağındaki kırık nedeniyle alçı takılı olan Muhittin Böcek, doktordan aldığı 3 saatlik özel izin ile ayağındaki alçıyı çıkartarak düğüne katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ve genç çiftin aileleri misafirleri kapıda karşıladı.

NİKAHI BÖCEK KIYDI

Ayağındaki kırık nedeniyle alçı takılı olan Muhittin Böcek, doktordan aldığı 3 saatlik özel izin ile ayağındaki alçıyı çıkartarak düğüne katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ve genç çiftin aileleri misafirleri kapıda karşıladı.

"MANSUR AĞABEY DE KIZININ NİKAHINI KIYMIŞTI" Gökhan ve Zeynep çiftinin nikahını damadın babası Başkan Böcek kıyarken, nikah şahitliklerini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran ve genç çiftin arkadaşları yaptı.

Oğlunun nikahını kıyan Başkan Böcek, kendisi için zor, anlamlı ve duygu yüklü bir an olduğunu belirterek, "Öncelikle sağlık sürecimde 7/24 hep yanımda olan, başta genel başkanıma bilgi veren kıymetli oğlumun nikah akdini, Mansur ağabey de kızının nikahını kıymıştı. Bugün bunun bize nasip olması, tabi ki başta genel başkanımızın Antalya’yı bize emanet etmesi, bu vesileyle kendisine çok minnettarım” dedi.

"CEVABI SADECE BEN BİLİYORUM" Genç çifte tek tek evlilik isteklerini soran Böcek, ‘evet’ yanıtlarının ardından, şahitlerin de olurunu aldıktan sonra nikahı kıydı. Başkan Böcek’in, "İki 8, bir 19, üç 20, bir 30" şeklindeki sorusuna oğlu Gökhan Böcek, “Her gittiğin nikahta diyorsun, bilmiyorum” karşılığını verdi. Sorunun yanıtına ilişkin Böcek, “Hiç kimse bilmiyor sayın genel başkanım. Başkanım bunun cevabını sadece ben bildiğim için, hesabı tersinden okursanız bu tutmuyor, o yüzden” dedi.