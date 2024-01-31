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  4. Kirli Sepeti'nin Medine'si Cansu Tosun gala tarzıyla gündem oldu! Gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Kirli Sepeti'nin Medine'si Cansu Tosun gala tarzıyla gündem oldu! Gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 08:01 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Fox Tv'de izleyicisinin karşısına çıkan Kirli Sepeti dizisinde hayat verdiği Medine karakteriyle dikkat çeken Cansu Tosun başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Tosun, eşi Erkan Kolçak Köstendil'in başrolünde yer aldığı İyi Bir Aile Değiliz filminin galasına katıldı. Cansu Tosun'un gala tarzı olay oldu.

Başarılı oyunculuğu, güzelliği ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Cansu Tosun şimdilerde Ayça Bingöl ve Ceren Moray'ın başrolünü paylaştığı Kirli Sepeti dizisiyle adından söz ettiriyor.

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TARZIYLA OLAY OLDU

Cansu Tosun son olarak gala tarzıyla gündem oldu. Eşi Erkan Kolçak Köstendil'in başrolünde yer aldığı İyi Bir Aile Değiliz filminin galasına katılan Tosun süper mini eteği ve gömleğiyle dikkat çekti.
Gömleğinin düğmelerini açık bırakan güzel oyuncu sütyen tarzıyla olay oldu. Ünlü ismin cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı.
Ünlü ismin cesur tarzına; 'Harika görünüyorsun', 'Muhteşem', 'Olay kadın' gibi yorumlar yapıldı.
Almanya’da doğan Cansu Tosun 4 yaşından itibaren birçok Alman markası için profesyonel fotomodellik yaptı.
15 sene Alman Operası’nda aldığı bale eğitiminin ardından jazz, hip-hop ve modern dans ile ilgilendi. Ardından Mike Bernardin'den ActorsSpace'te eğitim aldı ve Ivanna Chubbuck derslerine katıldı.
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