Kirli Sepeti'nin Medine'si Cansu Tosun gala tarzıyla gündem oldu! Gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Başarılı oyunculuğu, güzelliği ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Cansu Tosun şimdilerde Ayça Bingöl ve Ceren Moray'ın başrolünü paylaştığı Kirli Sepeti dizisiyle adından söz ettiriyor.



TARZIYLA OLAY OLDU

Cansu Tosun son olarak gala tarzıyla gündem oldu. Eşi Erkan Kolçak Köstendil'in başrolünde yer aldığı İyi Bir Aile Değiliz filminin galasına katılan Tosun süper mini eteği ve gömleğiyle dikkat çekti.

Gömleğinin düğmelerini açık bırakan güzel oyuncu sütyen tarzıyla olay oldu. Ünlü ismin cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü ismin cesur tarzına; 'Harika görünüyorsun', 'Muhteşem', 'Olay kadın' gibi yorumlar yapıldı.

Almanya’da doğan Cansu Tosun 4 yaşından itibaren birçok Alman markası için profesyonel fotomodellik yaptı.